Alex Dima a intrat în gura lui Mircea Badea. Reacţia realizatorului Antenei 3, lezat de o declaraţie a jurnalistului de la Pro TV VIDEO

Alex Dima, cunoscut şi apreciat pentru anchetele sale de la „România, te iubesc!“, a acordat un interviu la Paginademedia.ro în care a vorbit despre meseria de jurnalist, precizând că nu există loc de compromis.

Printre altele, Dima a făcut şi o trimitere la o poză celebră din 2013 în care Mircea Badea, Mihai Gâdea şi Adrian Ursu apar alături de patronul trustului, Dan Voiculescu, toţi purtând ochelari de soare fără o lentilă. Descrierea imaginii a fost: „Miami Beach, te oftici?“.

Întrebat ce mesaj le-ar transmite colegilor de breaslă, Alex Dima a replicat: „Să vă uitaţi în oglindă sau la copii seara. Dar cu sinceritate, nu cu nişte mii de euro în buzunar şi cu mulţumirea că-ţi duci nevasta la Monte Carlo pe banii patronului şi faci poze cu el fără o lentilă la ochelari“.

Declaraţia lui Alex Dima l-a stârnit pe Mircea Badea, care l-a anunţat în stilul caracteristic că nu s-a dus pe banii lui în vacanţă, dar şi că nu era în Monte Carlo, ci în Cipru la „un hotel banal“. În plus, realizatorul emisiunii „În gura presei“ a afirmat din nou că Pro TV dezinformează, făcând referire la o acuzaţie mai veche lansată de Antena 3 care s-a dovedit a fi însă un derapaj, întrucât imaginile prezentate de postul de ştiri erau vechi de jumătate de an.

„E un ţâşti-bâşti de la Pro TV, unul care probabil în sfârşit a dat primul interviu din viaţa lui, deci pentru el este probabil ceva cu adevărat wow. Şi a prins şi el microfonul, ce face un ţâşti-bâşti când prinde un microfon prima dată în viaţa lui? Vorbeşte despre Antena 3, dar mai ales despre câţiva dintre noi. Normal, ce să facă altceva? Sigur că un ţâşti-bâşti de la un post care promovează fake-news-ul la ora 19.00 cu Esca, după cum bine am demonstrat şi am fost ameninţat cu repercusiuni, deci acest ţâşti-bâşti a zis că este momentul să zică nişte nasoale. Cred ca am spus de cel puţin 184 de ori că fotografia aia cu mine, cu Mihai Gadea, cu Adrian Ursu şi cu Dan Voiculescu, când toţi aveam ochelari fără o lentilă, este făcută în Cipru. Am fost în vacanţă în Cipru, la fel cum se duce multă lume. Nu era vreo extravaganţă din punct de vedere financiar şi, chiar dacă era, oricum nu era pe banii mă-tii. Dar chiar nu era o extravaganţă. Lângă hotel, era o plajă publică şi se numea Miami Beach. În acea perioadă era o mare, mare tevatură, şi pe Pro TV bineînţeles, că Ponta se dusese în vacanţă la Miami. Noi eram în Cipru, doar că plaja hotelului se numea Miami Beach, d-aia am pus la descriere «Miami Beach, te oftici?». Nu eram nici la Miami, nici la Monte Carlo, ci în Cipru. Acesta este adevărul. Acum, principiul Pro TV şi al ţâşti-bâştilor care lucrează la Pro TV este că nu contează adevărul să nu lăsăm adevărul sau faptele să strice o ştire. Aş face acea fotografia şi astăzi, nu regret“, a explicat Badea în deschiderea emisiunii sale de la Antena 3.

De asemenea, Badea s-a arătat deranjat de faptul că în discuţia dintre Alex Dima şi Petrişor Obae au fost invocaţi copiii: „Mai am un singur lucru de zis şi după aia trecem la subiecte serioase. Am un apel pentru tâşti-bâştii din Pro TV şi de pretutindeni. Vă propun să vorbească fiecare despre copilul lui! Adică nu mai vorbi tu despre copilul meu. Ce treabă ai tu cu copilul meu? Lasă-l tu pe copilul meu în pace. Vorbeşte despre al tău, că d-aia e al tău. Vorbesc eu despre copilul tău? Nu! Cum să vorbeşti tu despre copilul meu? Cum să-ţi permiţi să faci aşa ceva? Mi se pare de bun simţ şi rezonabil, deontologic şi uman să vorbească fiecare despre copilul lui, dacă e să vorbească neapărat despre copii, dar să nu mai vorbească despre copiii altuia“.

