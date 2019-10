Trupa Paraziţii a câştigat al doilea proces cu Sindicatul din Poliţie: „Decizia este una corectă“

Tribunalul Bucureşti a anulat la primul termen cererea Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie (SNAP) care solicita daune de 100.000 de euro de la trupa Paraziţii, precum şi obligarea la scuze publice şi stergerea definitivă a piesei „Antimiliţie“ de pe canalul YouTube şi din spaţiul online, scrie Hotnews.

Liderul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului contractual, Dumitru Coarnă, spune că decizia Tribunalului este corectă, pentru că doar un poliţist sau Inspectoratul General al Poliţiei Române ar fi putut acţiona în instanţă trupa.

De asemenea, Coarnă spune că melodia este calomnioasă, dar atât timp cât „un fost condamnat“ te critică, „este de bine“.

Decizia Tribunalului a fost dată la primul termen de judecată din proces, cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare.

„Decizia Tribunalului este corectă, Surugiu nu are calitatea de poliţist, nici de preşedinte al Sindicatului Naţional al Agenţilor, doar presa îl prezintă aşa, dar el nu are calitatea asta. Acolo sunt alte lucruri. Pentru cine cerea el 100.000 de euro, pentru el, pentru cine? Nu are calitate procesuală. Nici eu nu am calitatea de a acţiona în instanţă. În instanţă poate acţiona Inspectoratul General al Poliţiei Române, el este titularul dreptului sau oricare poliţist care s-a simţit lezat într-un drept al său. Noi am putea să facem o acţiune dacă un poliţist ne-ar împuternici să-l reprezentăm în drepturi. Avem nişte instituţii care ar trebui să se sesizeze, să interzică acea melodie, cum ar fi CNCD şi la legea audiovizualului. Sunt un pic dezamăgit. M-am gândit la o acţiune, dar trebuie să cântăresc juridic să trec de faza excepţiilor, adică poliţia calităţii procesuale, netrimbat“, a declarat pentru HotNews Dumitru Coarnă.

De asemenea potrivit acestuia, faptul că „un fost condamnat îţi trimite insulte şi calomnii înseamnă că ai lucrat bine“, pentru că în trupa Paraziţii „avem cel puţin un condamnat pe legea 143, ceva cu drogurile. Sigur că are o frustrare cu Poliţia“.

Acesta este al doilea proces câştigat de Paraziţii în faţa SNAP. În primă fază a procesului, Tribunalul Bucureşti a respins ca inadmisibilă cererea SNAP ca trupa „Paraziţii“ să şteargă melodia „Antimilitie“ de pe canalul YouTube, pe motiv că Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie (SNAP) nu poate face cereri în numele întregului corp profesional.

Reprezentanţii forţelor de ordine ar urma să plătească 2.500 de lei, cheltuieli de judecată. Suma reprezintă onorariul avocatului.

Sindicatul National al Agentilor de Politie (SNAP) îi reprezintă doar pe membrii săi, care sunt aproximativ 8.000, iar în această situaţie nu poate face cereri în numele întregului corp profesional al celor peste 65.000 de agenţi de poliţie aflaţi în subordinea MAI.





Ce i-a supărat pe poliţişti