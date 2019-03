Imagini de la ultimul show susţinut de The Prodigy în România: „Mulţumim că ai fost Firestarter-ul nostru!“ VIDEO

La scurt timp după ce trista veste a făcut înconjurul lumii, cofondatorul grupului, Liam Howlett, a dezvăluit pe pagina oficială de Instagram a trupei că solistul s-a sinucis

The Prodigy, unul dintre simbolurile mondiale ale muzicii electronice, a concertat de mai multe ori pe scenele din România, inclusive la festivalurile Rock The City (2011), Electric Castle (2015) şi Untold (2018), acesta reprezentând ultimul loc show la noi în ţară.

Anul trecut, The Prodigy a fost unul dintre capetele de afiş ale festivalului din Cluj-Napoca, iar la concert au participat peste 55.000 de fani.

Vechile hituri ale trupei, „World's on Fire“, „Firestarter“ şi „Smack My Bitch Up“ au încins atmosfera pe stadion, chiar dacă o bună parte dintre cei prezenţi nici măcar nu erau născuţi pe vremea când The Prodigy lansa aceste piese pe MTV şi vindea milioane de albume.

De altfel, organizatorii Untold i-au adus un tribut pe pagina oficială de Facebook a festivalului.

