EXCLUSIV Interpreta hitului mondial „Jerusalema”: „Oferta financiară primită este inacceptabilă. Am dat în judecată casa de discuri”

Compusă din artistul sud-african Master KG împreună cu Nomcebo Zikode, cea care interpretează şi piesa, melodia „Jerusalema” a cucerit planeta în 2020, fiind cântată, dansată şi difuzată la radio pe toată planeta.

„Jerusalema” are peste 421 de milioane de vizualizări pe YouTube şi a fost pe primul loc în 2020 în topurile de final de an în România, Olanda, Belgia, Elveţia, Ungaria şi Africa de Sud, clasându-se în top 10 în majoritatea ţărilor din Europa. „Jerusalema” a fost pe locul 1 şi în America în topul „Billboard” al celor mai bine vândute melodii.

Nomcebo Zikode, a cărei voce senzaţională a impresionat zeci de milioane de fani, a vorbit în exclusivitate pentru „Adevărul” despre motivele pentru care va da în judecată casa de discuri Open Mic, cea care a produs hit-ul. „Jerusalema” a fost înregistrat pe 11 august 2019 de Master KG (pe numele real Khaogelo Moagi) şi Nomcebo Zikode, fiind încărcat pe YouTube în octombrie 2019 şi lansat oficial pe 29 noiembrie 2020.

„Deşi Jerusalema a devenit un hit pe toată planeta, nu am primit vreun ban până acum. Am fost umilită, iar contribuţia mea la succesul melodiei a fost marginalizată. Nu am semnat vreun contract până acum, a fost doar o înţelegere verbală la început. Propunerea financiară înaintată de către casa de discuri a fost de neacceptat. Am început deja procedurile în instanţă. Procentul de 50% la care face referire casa de discuri că mi l-ar fi oferit nu este cel real, nu pot spune deocamdată ce procent am cerut”, a declarat Nomcebo Zikode în exclusivitate pentru „Adevărul”.

Reacţia casei de producţie

Lionel Jamela, directorul Open Mic Productions, spune că „în timpul creării cântecului Master KG şi Nomcebo Zikode au căzut de acord să împartă pe jumătate câştigurile. Un draft al contractului a fost făcut încă din noiembrie 2020. Însă Nomcebo Zikode a propus un procent mai mare care să îi revină. De atunci au mai fost negocieri, însă fără rezultat concret. Nu a fost făcută vreo plată către Nomcebo Zikode până la ora actuală. Însă de îndată ce contractul va fi semnat de către părţi, Nomcebo Zikode va fi plătită”.

Master KG, a precizat la rândul său că iniţial căzuse de acord cu Nomcebo Zikode ca să împartă în mod egal câştigurile, însă „Nomcebo a vrut să primească 70% din câştiguri, iar eu 30%”.

Tot legat de hitul „Jerusalema”, mai trebuie spus că acesta a dat naştere şi unei provocări de dans, „Jerusalema Challenge”, ce a fost comparată cu Macarena şi a dat naşere la mii de videoclipuri de dans pe tot globul, din România şi Portugalia până în Jamaica, Statele Unite ori Sri Lanka. Inclusiv poliţişti sau angajaţi ai unor aeroporturi s-au lăsat filmaţi dansând pe ritmurile melodiei „Jerusalema”.

