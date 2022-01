Filme de Radu Jude, Ştefan Constantinescu şi Anca Damian, la Festivalul de Film de la Göteborg

În cadrul ediţiei din 2022 a Festivalului de Film de la Göteborgsunt sunt programate 12 evenimente, în care cele trei filme româneşti vor fi celebrate alături de sute de producţii internaţionale selectate. Regizorul Radu Jude va fi invitat special al festivalului şi pe 2 şi 3 februarie va avea dezbateri, alături de criticii de film suedezi Sanjin Pejković şi Johan Blomqvist. O parte a echipei producţiei "Om Câine"/ "Man and Dog" va fi de asemenea prezentă la festival, unde filmul a fost selectat pentru a fi prezentat, în premieră mondială, publicului suedez. „Om Câine”, primul lungmetraj regizat de Ştefan Constantinescu, cu actorii Bogdan Dumitrache şi Ofelia Popii în rolurile principale, va fi proiectat, în cadrul festivalului, pe 2, 3 şi 5 februarie 2022.

„Om Câine"/ "Man and Dog” este o poveste despre dragoste şi exil, scrisă de Andrei Epure, Ştefan Constantinescu şi Jörgen Andersson, structurată sub forma unui film noir, în care se întrepătrund senzaţiile de paranoia, alienare, umorul absurd şi sentimentul unei iminente catastrofe. Acţiunea filmului are loc în apogeul crizei sanitare provocate de coronavirus, când personajul principal, Doru (Bogdan Dumitrache), decide să revină în România, abandonându-şi locul de muncă din Suedia. Alături de câinele mamei sale, el urmăreşte să îşi confirme bănuielile legate de infidelitatea soţiei (Ofelia Popii).

Din distribuţie fac parte, între alţii, actorii Ana Ciontea, Voica Oltean, Liviu Pintileasa şi Cosmina Stratan, iar filmările au avut loc în România şi Suedia. Producătorii sunt Ada Solomon şi Diana Păroiu, iar coproducători sunt Rossitsa Valkanova, Jörgen Andersson, Nina Frese şi Peter Possne. Imaginea filmului este semnată de Alexandru Solomon, montajul a fost realizat de Cătălin Cristuţiu, Alexandra Alma Ungureanu s-a ocupat de scenografie şi costume.

„Babardeală cu bucluc sau porno balamuc" de Radu Jude analizează raporturile dintre individ şi societate, având ca punct de plecare urmările pe care un clip porno de amatori, încărcat de o profesoară de şcoală generală pe un site specializat, le provoacă în viaţa acesteia. Filmul a câştigat Premiul Ursul de Aur la Berlinale 2021. Prima dezbatere a regizorului Radu Jude va avea loc pe 2 februarie, de la 18.00, alături de criticul de film Sanjin Pejković, la cinematograful Aftonstjärnan. Pe 3 februarie, regizorul român va avea o a doua dezbatere, după cea de-a doua proiecţie a filmului, cu jurnalistul şi criticul de film suedez Johan Blomqvist , care va fi moderatorul întâlnirii cu cineastul român. Pe 3 februarie, filmul va fi prezentat „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc" pe platfoma online a festivalului.





Filmul de animaţie „Insula” de Anca Damian va avea patru proiecţii în cadrul Festivalului de Film de la Goteborg în perioada 31 ianuarie - 6 februarie 2022. Robinson este medic şi, spre deosebire de Robinson Crusoe, solitudinea sa este voluntară, iar insula sa din Marea Mediterană este invadată de migranţi, ONG-uri, agenţi de coastă. Vineri este un naufragiat, singurul supravieţuitor de pe barca sa care a plecat din Africa şi se îndrepta spre Italia. În timpul peregrinărilor pe insulă, Robinson îşi alină singurătatea ţinând un jurnal - care funcţionează ca o realitate augumentată - plin cu fiinţe şi evenimente extraordinare, care deopotrivă îi umplu şi îi tulbură viaţa zilnică.

Festivalul de Film de la Göteborg prezintă anual aproximativ 400 de producţii din întreaga lume, iar la proiecţii participă în jur de 160.000 de spectatori. Aproximativ 1.900 de cineaşti, jurnalişti şi delegaţi din industrie sunt prezenţi anual la festival. În contextul pandemiei, ediţia de anul trecut a avut loc online, însă a atras cel mai numeros public de până acum. Anul acesta, organizatorii vor realiza o ediţie cu prezenţă fizică, completată de un program online de 50 de filme.