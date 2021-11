Cine va fi următorul James Bond? Care sunt actorii favoriţi în cotele caselor de pariuri

Numele lui Tom Hardy a fost vehiculat încă de anul trecut pentru a fi al zecelea James Bond. El are 44 de ani şi ar fi dat deja probă, în luna iunie 2020, conform presei britanice.

Richard Madden este şi el în topul favoriţilor. Acesta a devenit cunoscut pentru rolul Robb Stark din „Urzeala Tronurilor” şi în prezent poate fi văzut în superproducţia Marvel „The Eternals”.

Tom Hopper este al treilea favorit al pariurilor din Marea Britanie şi a avut un rol cunoscut, ca personaj secundar, în „Urzeala Tronurilor” (Dickon Tarly).

În prezent, el s-a făcut remarcat pentru rolul Luther Hargreaves din serialul Netflix „The Umbrella Academy”.

Actorul britanic Henry Cavill (38 de ani, cunoscut din serialul „Witcher”, sau „The Man from U.N.C.L.E) dar şi rolul lui Superman din ultimele superproducţii DC Comics) are o cotă de 8/1 şi a declarat că „nimic nu bătut în cuie”, atunci când a fost întrebat despre speculaţiile legate de faptul că el ar urma să fie anunţat drept viitorul James Bond, scrie Digi24.

Actriţa Lashana Lynch a preluat o perioadă rolul „agentului 007” în ultima ecranizare Bond, „No time to die” şi se află şi ea printre favoriţi, cu şanse de 12/1.

Michael Fassbender (seria X-Men, „Prometheus”, „Alien Covenant” „Assasin's Creed”) are şanse de 18/1, Cillian Murphy („Dunkirk”, serialul „Peaky Blinders”) are şanse de 28/1, Chris Hemsworth (cunoscut în special pentru rolul „Thor” din superproducţiile Marvel „Thor” şi „Avengers”), are o cotă de 33/1, iar Benedict Cumberbatch („Brexit”, „1917” sau rolul „Dr. Strange” din seria „Avengers”) are o cotă de 50/1.