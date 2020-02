Ce spune Cristian Tudor Popescu despre producţiile nominalizate la Oscar 2020 şi care este filmul său preferat

Cea de-a 92-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc duminică seara, pe 9 februarie, la Los Angeles.

Întreaga ceremonie va putea fi urmărită LIVE pe contul de Twitter al Academiei Americane de Film, începând cu ora 3.00, ora României.

La categoria Cel mai bun film sunt nominalizate nouă producţii: „Ford vs. Ferrari“, „The Irishman“, „Jojo Rabbit“, „Little Woman“, „Marriage story“, „1917“, „Once upon a Time... in Hollywood“, „Joker“ şi „Parasite“.Lista completă a nominalizărilor la premiile Oscar 2020

Cristian Tudor Popescu a comentat cele nouă producţii nominalizate în acest an. Jurnalistul şi criticul de film e de părere că multe dintre selecţii „nu aveau ce căuta“ în listă. El a criticat şi în trecut filmul controversat în care Joaquin Phoenix joacă rolul principal: „Joker“.

„Sunt, ca în fiecare an, filme care n-au ce să caute în nominalizarea asta de 9. Cu şanse dintre aceste 9 filme sunt «Joker», evident, «febleţea» mea, acest film «minunat», plin de originalitate, apoi «Once upon a time... in Hollywoood», aici sunt într-o situaţie destul de neplăcută, pentru că îmi place mult Tarantino, dar nu-mi prea place ce a făcut aici. Şi «1917». Şi «Irishman», a spus Cristian Tudor Popescu în ediţia emisiunii „În faţa ta“, de la Digi24.

Un film care merită Oscarul este „Parasite“, în regia lui Bong Joon Ho, e de părere CTP, notează republica.ro.

„Eu când trebuie să vorbesc despre nişte filme, am acest obicei, bun sau prost, în calitate de critic de film, văd a doua oară filmul respectiv. Este, după părerea mea, datoria oricărui critic, înainte de a se pronunţa, să vadă filmul de două ori. Rar mi se întâmplă ca un film care mi s-a părut slab sau mediu să mi se pară bun şi foarte bun după aceea. Invers da, se întâmplă destul de des. O excepţie de felul ăsta este «Parasite», al lui Bong Joon Ho. După ce l-am văzut prima dată, mi se-a părut foarte bună partea întâi, dar m-a dezamăgit finalul. Văzându-l a doua oară, am sesizat ecartul necesar acolo, e foarte mic, dar există. Există o distanţare faţă de ce se întâmplă în acel final extrem de violent, un final am putea spune tarantinoesc. Cu înjunghieri, sânge pe pereţi. Un final gore... Însă există acolo o distanţă a regizorului faţă de ce se întâmplă pe ecran. Nu e aşa, cuţitul ăla e ca să râdem. E o cheie ludică, ironică, pe care n-am văzut-o prima dată. Depinde când vezi un film de starea în care te afli. Prima dată mă simţeam foarte rău din punct de vedere fizic. Şi când mă simt foarte rău îmi scade capacitatea de a recepţiona un film“, a spus Cristian Tudor Popescu.

Un alt film de pe lista celor nominalizate la Oscar care i-a atras atenţia criticului şi jurnalistuluii este drama de război „1917“.

„Nu m-a mulţumit regia, nu m-a mulţumit nici scenariul acolo, în schimb imaginea este extraordinară, este vorba de Roger Deakins. Imaginea este de Oscar, creşte foarte mult valoarea filmului prin momente de momente de inventivitate vizuală ale directorului de imagine remarcabile“, a declarat jurnalistul.

Şi criticul de film Irina Margareta Nistor a comentat pentru „Adevărul“ nominalizările la premiile Oscar 2020. Ea a mărturisit că producţia sa preferată la categoria Cel mai bun film este drama de război „1917“, în regia lui Sam Mendes.

Povestea filmului „Parasite“/ „Parazit“

„Parasite“/ „Parazit“ este o comedie neagră cu accente de thriller ce descrie violenţa generată de inegalităţile sociale.

Membrii familiei lui Ki-Taek au o relaţie apropiată, dar toţi patru sunt şomeri. Într-o zi, fiul cel mare, Ki-woo, este recomandat de către prietenul său, student la o universitate de prestigiu, pentru un post de meditator şi bine plătit de o familie bogată. În speranţa unui venit constant pentru familia sa, Ki-woo se îndreaptă spre casa familiei Park pentru un interviu. Ajuns acolo, o întâlneşte pe Yeon-kyo, frumoasa moştenitoare a acestui imperiu. În urma acestei prime întâlniri între două familii şi două lumi total opuse, membrii lor se trezesc în mijlocul unor situaţii incontrolabile.

Povestea filmului „1917“

Lungmetrajul „1917“, în care joacă Colin Firth, Dean-Charles Chapman, George MacKay, Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, Richard Madden şi Daniel Mays, spune povestea a doi tineri soldaţi britanici din Primul Război Mondial care primesc misiunea de a transmite un mesaj de o importanţă vitală pentru compatrioţii lor aflaţi pe front. Ei trebuie să livreze un mesaj pe teritoriul inamic, care ar putea salva 1600 de vieţi omeneşti, potrivit cinemagia.ro.

Lungmetrajul a fost recompensat anul acesta cu Globul de Aur pentru cel mai bun film-dramă şi pentru cea mai bună regie şi a primit zece nominalizări la Oscar.