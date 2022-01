Soţia lui Daniel Onoriu, noi informaţii despre starea pilotului: E foarte puţin conştient. Eu cred în continuare că sunt şanse să îşi revină

„În momentul de faţă este un pacient staţionar stabil. Adică, nu e nici mai rău, nici mai bine. De câteva zile i s-au redus sedativele şi, dacă pot spune, e foarte puţin conştient. Are o privire…nu fixă. Adică, nu s-a uitat la mine, dar când i-a spus doamna asistentă că am venit eu, am vorbit mai tare. A deschis ochii mai mult. Are mici reacţii. Adică, îşi mişcă o mână, un picior”, a spus Isabela Onoriu într-o emisiune TV, potrivit Spynews.

„Şanse sunt. Eu cred în continuare că sunt şanse să îşi revină, dar nici nu gândesc altceva. El o să-şi revină, o să fie bine. Dar la ce are, la ce a avut, că acum e mai bine decât problemele de la început, eu cred că o să fie bine. Nici nu accept altceva! Recuperarea este de durată, cu paşi mici. Nu o să ne trezim peste noapte că Daniel s-a ridicat din pat şi merge. O să fie cu paşi mici, dar e spre bine, cu ajutorul lui Dumnezeu”, a mai adăugat Isabela Onoriu.