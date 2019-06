Smiley, gest emoţionant pentru un elev batjocorit de colegi: a fost la şcoala lui şi le-a ţinut un discurs elevilor VIDEO

Smiley a mers în vizită la o şcoală din Bucureşti, în timpul orelor de curs, pentru a-i ura „La mulţi ani“ lui Emanuel, un băiat care a împlinit 13 ani şi care este izolat constant de către colegii de clasă.

Emi, aşa cum îi spune mama lui, este una dintre victimele bullying-ului şi este izolat pentru că e diferit, are ADHD şi probleme de vedere, ceea ce face ca el să se descurce mai greu la şcoală. Copiii cred că e favorizat de profesori pentru că are programa adaptată şi îl resping.

Prezenţa lui Smiley, care apare din senin în timpul orei de română, l-a bulversat nu numai pe Emi, ci şi pe colegii care au amuţit când artistul a intrat în clasa lor cu un tort şi un cadou pentru băiat: „Când am intrat în clasă, toţi păreau bulversaţi. Emi, care stătea în prima bancă, nu ştia cum să reacţioneze, s-a emoţionat foarte tare când m-a văzut. M-a impresionat cu totul, aflasem destule lucruri despre el şi despre cât de greu îi e să fie singur şi umilit de colegi“.

Smiley îşi aminteşte că a primit o scrisoare de la mama lui Emi în care aceasta a povestit situaţia lui, dar şi toate greutăţile pe care aceasta le întâmpină în încercarea de a combate bullying-ul din şcoală, dar şi de a-l proteja pe Emi:

„Am primit o scrisoare care m-a emoţionat. Ştiam de bullying, de cât de prezent este în şcoli, de cyber bullying, cel care continuă în online, dar nu am realizat cât de acut este în realitate. Am început să mă intersez, aşa am ajuns şi la «Salvaţi copiii» şi am fost şocat să aflu că România este pe locul 3 în Europa la cazurile de bullying. Aşa că m-am hotărât să apar la şcoală la Emi şi să fac un material dedicat pe vlog despre asta“, a spus Smiley.

„Fiţi oamenii pe care vreţi să-i întâlniţi în viaţă“ şi-a închis Smiley pledoaria în faţa colegilor lui Emi, cu un discurs în care copiii ascultau cu ochii mari. Tot episodul de vlog este dedicat bullying-ului şi combaterii acestuia şi include, pe lângă întâlnirea emoţionantă cu Emi, şi informaţii şi discuţii cu reprezentanţii organizaţiei Salvaţi Copiii care deruleaza o campanie de sprijin pentru copiii afectaţi.

„O să încerc să fiu alături de orice organizaţie care încearcă să găsească soluţii împotriva bullying-ului. Am deja suficiente date strânse, încât mi-e clar că e nevoie de o implicare masivă a ONG-urilor, a părinţilor şi a profesorilor, dar şi a noastră, a celor care au comunităţi active de fani online şi offline“, promite Smiley.

