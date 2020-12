Regina Elisabeta i-a permis Prinţesei Diana să-l umilească pe Charles după despărţirea lor urâtă. Unde s-a întâmplat totul

Deşi nimeni nu ştie ce se întâmplă cu adevărat în interiorul familiei regale, unii sunt siguri că între Regina Elisabeta şi Prinţesa Diana intervenise o prăpastie. Problemele dintre două femei au început atunci când a devenit clar că prinţul Charles prefera compania Camilla Parker-Bowles. Diana ar fi cerut ajutorul soacrei sale, dar acesta ar fi ezitat să schimbe povestea.

Ingrid Seward a scris în cartea sa, The Queen's Speech: An Intimate Portrait of the Queen in Her Own Words, că Regina era disperată să o ajute pe Diana, dar pur şi simplu nu ştia cum.