Reacţia lui Dan Negru după moţiunea de cenzură: „Bre, voi nu faceţi nicio politică. Numărul de ministere e proporţional cu numărul de wc-uri din fundul curţii“

Dan Negru a postat, pe contul său de Facebook, un text prin intermediul căruia critică modul în care se face politică în România, ţară în care „numărul de ministere e proporţional cu numărul de wc din fundul curţii“.

Prezentatorul TV a mai scris, alături de o poză sugestivă, în care s-a fotografiat cu o toaletă, că nu se poate face politică „atâta vreme cât 32% dintre noi încă se mai kakă în fundu’ curţii“.

„Se dau toţi mari că fac guverne şi politică. 28 de ministere are România! Germania are 14. Italia are 13 şi Franţa 16. Până şi grecii au doar 18. Suntem primii în Europa! Numărul de ministere e proporţional cu numărul de wc-uri din fundul curţii. Şi la asta suntem primii în Europa... Bre, voi nu faceţi nicio politică, niciunii, atâta vreme cât 32% dintre noi încă se mai kakă în fundu’ curţii“, a comentat Dan Negru pe Facebook.