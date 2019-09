Kim Kardashian, despre lupta cu psoriazisul: „Mi-a acoperit întreaga faţă“. Vedeta a publicat imagini cu petele de pe piele cauzate de boală

În ultimii opt ani, Kim Kardashian a fost nevoită să trăiască cu psoriazis, o boală autoimună care apare şi dispare, în prezent vedeta TV aflându-se sub tratament.

Kardashian a abordat iniţial subiectul privind această afecţiune în emisiunea ei TV, „Keeping Up With The Kardashians“, însă recent a vorbit mai în profunzime într-un eseu publicat pe site-ul surorii sale, Kourtney, scrie Daily Mail.

Ea a dezvăluit că a experimentat pentru prima dată această boală pe vremea când avea 20 de ani, dar a revenit mai puternic după ce a împlinit 30 de ani, ultimul an reprezentând cea mai urâtă fază dintre toate.

„La începutul acestui an - când s-a făcut extrem de rău - petele mi-au acoperit întreaga faţă şi cea mai mare parte a corpului“, a spus Kim.

„Astăzi împărtăşesc cu Poosh (site-ul surorii sale – n.r.) călătoria mea cu afecţiunea autoimună psoriazis şi artrita psoriazică, inclusiv mărturisesc ce a funcţionat pentru mine şi cum mi s-a schimbat viaţa de când am fost diagnosticată“, şi-a început eseul soţia lui Kanye West.

Apoi a dezvăluit că mama ei, Kris Jenner, a avut psoriazis, dar a reuşit să se trateze cu raze UV, mergând la solar, lucru pe care Kim nu poate să-l facă.

„Au trecut 13 ani de când am experimentat primele simptome de psoriazis ... Sunt singurul copil căruia mama i-a transmis problema aceasta autoimună. Norocoasa de mine“, a mai spus Kim.

Vedeta a povestit cum i-a fost declanşată această boală: „Când aveam 25 de ani, am avut prima simptomă cauzată de psoriazis. Am avut o răceală comună şi, deoarece psoriazisul este o afecţiune autoimună, asta a declanşat-o. Petele erau peste tot, pe stomac şi picioare. Din fericire, în complexul de apartamente în care locuiam atunci, aveam un vecin dermatolog. I-am arătat ce am pe piele, iar el mi-a spus să intru în birou şi că îmi va da să iau cortizon, iar apoi, speră să îmi treacă. Am făcut asta, iar psoriazis-ul meu a dispărut complet pentru aproximativ cinci ani“.

Însă, boala a revenit la scurt timp după ce împlinise 30 de ani: „La acea vreme, nu eram sigură că e psoriazis. Locuiam în New York. Aveam o rochie dintr-un material care credeam că îmi afectează pielea. Nu a fost aşa. Apoi, am revenit în LA şi mama mea s-a uitat la picioarele mele şi a spus că este în mod clar vorba de psoriazis. Acela a fost momentul de început al întregii mele călătorii în privinţa psoriazisului“.

Astfel, în ultimii opt ani, Kim s-a luptat cu această boală şi a încercat să o elimine, iar afecţiunea a dispărut în timp ce era însărcinată: „În ultimii opt ani, petele au fost destul de imprevizile, întotdeauna îmi apar pe partea inferioară a piciorului drept. Am învăţat să trăiesc cu aceste pete fără să folosesc vreo cremă sau să iau pastile. Uneori le acopăr, alteori nu. Nu mă deranjează. Când am rămas însărcinată, mi-au dispărut complet“.

Kim a povestit şi o experienţă mai puţin plăcută, în momentul în care s-a trezit într-o dimineaţă şi nu avea puterea să îşi folosească telefonul. „M-am trezit şi nu îmi puteam ţine în mână telefonul. M-am panicat, nu puteam ţine nici măcar periuţa de dinţi în mână, mă dureau mâinile îngrozitor. La început credeam că am exagerat cu antrenamentul la sală, însă, pe măsură ce timpul trecea, mâinile mă dureau din interior“, a mai mărturisit vedeta TV. Înainte să fie diagnosticată cu artrită psoriazică, Kim credea că suferă de lupus. Însă, ulterior, a ajuns la medic unde a fost diagnosticată cu artrită psoriazică. Ea a spus că în primă fază a încercat mai multe tratamente naturale, unguente, creme şi chiar serumuri, crezând că totul se va rezolva de la sine, însă nu a fost aşa.

Kim Kardashian a menţionat şi faptul că a ajuns să fie împăcată cu această afecţiune şi că acum se simte mult mai bine că a vorbit despre asta. „Am devenit extrem de confortabilă cu psoriazisul. Nu contează în ce parte a corpului este, uneori mă simt bine să îmi arăt petele, iar alteori nu, şi atunci îmi acopăr petele cu produse de machiaj. Cu tot stresul din viaţa mea, încerc să îmi fac timp şi pentru mine şi să mă stresez cât mai puţin“.

„Dacă aveţi psoriazis, nu îl puteţi lăsa să vă strice viaţa. Trebuie să faceţi tot ceea ce puteţi pentru a vă asigura că sunteţi confortabili cu voi. Sper că povestea mea poate ajuta pe oricine altcineva cu o boală autoimună să se simtă încrezător şi că există o lumină la capătul tunelului“, le-a transmis ea fanilor.

Psoriazis este o boală de piele, care se manifestă prin descuamări (mătreaţă) însoţite de mâncărime şi pete roşii de dimensiuni diferite pe piele. Regiunile afectate frecvent fiind zona articulaţiilor genunchiului, cotului ca şi pielea capului. Boala este o dermatoză netransmisbilă, cauza bolii este complexă, fiind implicaţi factori genetici predispozanţi, reacţii autoimune, alergii de natură diferită ca şi o serie de cauze neclarificate.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: