Jim Carrey şi-a publicat memoriile. A dezvăluit ce actriţă celebră este iubirea vieţii lui

Astfel, deşi au fost împreună doar vreme de un an, Jim o numeşte pe acestă actriţă ultima mare iubire a vieţii lui. Este vorba despre Renee Zellweger, cu care a legat o relaţie după ce au filmat împreună pentru pelicula "Me, Myself & Irene", lansata în anul 2000. Mai mult, într-un interviu recent, actorul a dat o noută şi mai puternică acestei confesiuni: "Este foarte adevărat, Renee a fost o femeie foarte specială pentru mine. Ea a fost marea iubire a vieţii mele", a spus el.

