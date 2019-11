Fosta asistentă a lui Whitney Houston a vorbit pentru prima dată despre relaţia sexuală cu artista: „Am sperat că vom fi toată viaţa împreună“

După ani în care zvonuri legate de orientarea sexuală a celebrei Whitney Houston au circulat în presa din toată lumea, fosta asistentă şi prietenă apropiată a cântăreţei, Robyn Crawford, a confirmat că cele două au avut o relaţie romantică.

Robyn Crawford va lansa pe 12 noiembrie volumul de memorii „A Song for You: My Life With Whitney Houston“, unde vorbeşte despre relaţia cu regretata artistă, potrivit Daily Mail.

De asemenea, ea a povestit într-un interviu pentru postul TV american NBC că a cunoscut-o pe Whitney pe când avea doar 16 ani şi că prietenia lor s-a transformat repede într-o relaţie romantică. Robyn a mai spus că nu a fost un lucru planificat, ci pur şi simplu ceva ce s-a întâmplat.

„N-am vorbit niciodată despre etichete precum «lesbiană» sau «gay», noi doar ne-am trăit vieţile şi am sperat că vom fi toată viaţa împreună. Voiam să fim împreună, doar noi două. Ştiu că m-a iubit, aşa cum şi eu am iubit-o pe ea. Însemnam totul una pentru cealaltă şi ne-am jurat să ne sprijinim reciproc întotdeauna“, a povestit Robyn.

Robyn Crawford şi Whitney Houston

Pe parcursul următorilor ani, Whitney i-a spus că trebuie să pună capăt relaţiei, despre care credea că îi va afecta cariera muzicală. Robyn a mai declarat că au fost şi multe presiuni din partea familiei, mai ales a mamei, Cissy Houston, o artistă gospel care era de părere că relaţia lor nu era una „naturală“.

„Mi-a spus că nu vrea să mai avem o relaţie sexuală pentru că i-ar dăuna carierei. Se temea că dacă oamenii află despre noi, vor folosi asta împotriva noastră. Şi chiar aşa era în anii ’80. Whitney mi-a spus că mama ei era de părere că nu este natural ca două femei să fie atât de apropiate. Adevărul este că eram, într-adevăr, foarte apropiate. I-am respectat dorinţa şi am păstrat tăcerea“, a povestit Robyn.

Volumul de memorii intitulat „A Song for You: My Life With Whitney Houston“ va fi lansată pe 12 noiembrie, la editura americană Dutton. E prima dată când Robyn vorbeşte despre viaţa ei şi relaţia cu celebra cântăreaţă, după moartea acesteia în 2012.

Natura legăturii dintre Houston şi Crawford, care au fost apropiate încă din adolescenţă, a fost subiectul a multor speculaţii. Două documentare despre viaţa cântăreţei au sugerat că Houston a fost bisexuală şi că a existat o relaţie romantică între cele două femei.

Whitney Houston a negat că se iubea cu asistenta sa

Celebra cântăreaţă nu a recunoscut niciodată că ar fi avut mai mult decât o prietenie cu asistenta ei. „Am îndurat mult pentru minciunile spuse despre mine. Dar ceea ce se spune despre mine nu este adevărat. Ştiu ce sunt. Sunt mamă. Sunt femeie. Sunt heterosexuală. Punct. Mama m-a crescut prin a-mi spune că nu îmi fie ruşine de ceea ce sunt. Dar nu sunt lesbiană. Nu sunt“, spunea Houston în 2000.

Pe de altă parte, în 1987, atunci când a fost întrebată de o presupusă relaţie cu Robyn Crawford, Whitney Houston a declarat pentru „Time“: „Ea e sora pe care nu am avut-o niciodată. Mama mi-a spus că atunci când ştii adevărul, dar lumea te înconjoară de minciună, să nu lupt. Oamenii mă văd cu Robyn şi trag propriile concluzii. În orice caz, cui îi pasă ce fel de om eşti? Ce fac alţii nu ar trebui să fie de interes. Las oamenii să vorbească. Nu mă deranjează zvonurile pentru că ştiu că sunt neadevărate. Nu îmi pasă“.

Robyn Crawford şi Whitney Houston FOTO Getty Images

În timp ce Houston a negat întotdeauna aceste zvonuri, fostul soţ al acesteia, Bobby Brown, confirma informaţiile într-un interviu din 2016. „Ştiu despre aceste lucruri. Am fost căsătoriţi timp de 14 ani. Au existat anumite lucruri despre care am discutat împreună şi care erau foarte personale“, a declarat rapperul pentru „Us Weekly“.

Bobby Brown consideră că Whitney a preferat ca relaţia ei cu Robyn să rămână secretă din cauza mamei sale, Cissy Houston, care ar fi dezaprobat cu fermitate o astfel de legătură. În 2013, Cissy Houston a declarat în emisiunea prezentată de Oprah Winfrey că nu ar accepta niciodată ca fiica ei să fie lesbiană sau bisexuală. „Am simţit cu adevărat că dacă Robyn ar fi fost acceptată în viaţa lui Whitney, atunci Whitney ar fi încă în viaţă şi astăzi“, a spus Bobby Brown.

Whitney Houston, Bobby Brown, Cissy Houston şi Robyn Crawford, la o petrecere înainte de Premiile Grammy, din 1994 FOTO „Us Weekly“

Brown acceptase că Houston era dependentă de droguri

Whitney Houston a murit în 2012 înecată în cada dintr-un hotel din Los Angeles în urma unei supradoze accidentale de cocaină. Rapperul Bobby Brown a vorbit de curând despre momentul în care a văzut-o pentru prima dată pe Whitney consumând droguri, iar acest lucru s-a petrecut cu puţin timp înainte de căsătoria cuplului, din 1992. Bobby Brown a avut la rândul lui numeroase probleme cu dependenţa de droguri pe durata căsniciei sale cu Whitney Houston, însă consideră că fosta lui soţie este reponsabilă pentru propriile alegeri şi pentru dependenţa ei de droguri, arată News.ro.

„Drogurile nu erau pasiunea ei“, a spus rapperul într-o ediţie specială a emisiunii „20/20“ prezentată de Robin Roberts. „A consumat droguri, însă drogurile nu au consumat-o pe ea. Ştia cum să le folosească şi să aibă grijă de ea. Asta m-a făcut să o iubesc şi să îmi doresc să o protejez şi mai mult“.

„Nu eu am fost acela care am convins-o să consume droguri pentru prima dată. Îmi asum însă vina pe care o am şi îmi este foarte greu, pentru că am făcut parte din asta, dar cu toţii avem minţile noastre, iar unii dintre noi sunt mai puternici decât alţii“, a adăugat rapperul Bobby Brown.

Whitney Houston şi Bobby Brown s-au căsătorit pe 18 iulie 1992. Unicul lor copil, Bobbi Brown, s-a născut pe 4 martie 1993. La rândul ei, Bobbi Kristina a fost descoperită fără semne vitale în cada din reşedinţa ei din Georgia, în ianuarie 2015. A fost transportată de urgenţă la un spital din apropiere şi a fost plasată în comă indusă, însă nu şi-a recăpătat cunoştinţa şi a murit în iulie 2015, la vârsta de 22 de ani. Moartea ei s-a produs la trei ani după decesul mamei sale celebre, care a fost găsită înecată în cadă, într-un hotel din Beverly Hills, cu o seară înainte de gala de decernare a premiilor Grammy din 2012. Whitney Houston a murit la vârsta de 48 de ani, iar decesul ei a fost cauzat de abuzul de cocaină şi o afecţiune cardiacă.

Robyn Crawford a fost domnişoară de onoare la nunta cântăreţei cu Bobby Brown