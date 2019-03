Emilia Clarke a dezvăluit că a fost operată pe creier: „În cele mai rele momente, i-am rugat pe medici să mă lase să mor“

Emilia Clarke a devenit celebră odată cu rolul din serialul-fenomen „Game of Thrones“ FOTO HBO

Emilia Clarke a vorbit în premieră despre problemele grave de sănătate cu care s-a confruntat în trecut. Într-un editorial pentru The New Yorker , actriţa a dezvăluit că a suferit un anevrism în anul 2011, pe când avea doar 24 de ani şi tocmai terminase de filmat primul sezon al serialului „Game of Thrones“.

„Chiar când toate visurile mele din copilărie păreau să devină realitate, aproape că mi-am pierdut minţile şi apoi viaţa. Nu am vorbit niciodată în public despre această poveste, dar acum este timpul“, a mărturisit Clarke, care şi-a lansat propria organizaţie caritabile, Same You, care sprijină persoanele aflate în recuperare după ce s-au confruntat cu probleme neurologice.

În urma unui RMN, doctorii au diagnosticat-o cu hemoragie subarahnoidă, o afecţiune gravă cauzată de sângerarea în spaţiul dintre creier şi membrana înconjurătoare. Când apare o hemoragie în spaţiul subarahnoid se poate ajunge la comă, paralizie şi chiar moarte.

A urmat o operaţie minim invazivă. „A însemnat că nu mi-au deschis craniul. A durat trei ore, dar când m-am trezit durerea era insuportabil. Nu ştiam unde sunt, nu vedeam bine, aveam un tub băgat pe gât, mi-era greaţă şi nu mă puteam mişca. După câteva zile mi-au spus că perioada critică trece după două săptămâni, iar dacă reuşesc să o depăşesc cu minime complicaţii, şansele mele să mă recuperez complet sunt mari. Făceam exerciţii cognitive, iar o asistentă m-a întrebat cum mă cheamă. Numele meu complet este Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke. Nu mi-am putut aminti, din gură îmi ieşeau doar cuvinte fără sens şi nu mai puteam vedea aproape deloc. Niciodată nu am simţit o asemenea frică, îmi puteam vedea viaţa şi îmi dădeam seama că nu merită să o trăieşti aşa. Sunt actor, trebuie să-mi pot aminti replicile, iar acum nu-mi pot aminti nici măcar numele. Sufeream de afazie, o consecinţă a traumei pe care creierul meu o suferise în timpul operaţiei. În cele mai rele momente, am vrut să se termine totul. I-am rugat pe medici să mă lase să mor. Munca mea, visul meu despre cum va fi viaţa mea, era centrată pe comunicare. Fără ea, eram oricum pierdută“, a declarat Emilia Clarke.

În timp ce se afla internată şi se recupera, doctorii i-au spus că mai are un alt anevrism mai mic pe partea cealaltă a creierului şi există două variante: poate exploda în orice moment sau poate rămâne latent.

Înainte de a reveni pe platourile de filmare, Emilia a fost nevoită să susţină un turneu de presă pentru promovarea primul sezon al serialului HBO şi a precizat că a fost terorizată de gândul că ar putea muri în orice secundă şi că a rezistat întâlnirilor doar cu ajutorul morfinei.

După ce s-a chinuit să ducă la bun sfârşit filmările pentru sezoanele doi şi trei, Emilia Clarke a fost la un nou control medical şi a aflat că anevrismul îşi dublase dimensiunea, iar medicii au decis să o opereze pentru a evita o tragedie.

În ciuda faptului că a primit asigurări că intervenţia va fi una simplă, actriţa a povestit că a agonizat şi a avut dureri insuportabile deoarece operaţia eşuase. „Când m-am trezit am început să urlu de durere. Intervenţia fusese ratată. Avusesem o hemoragie masivă, iar medicii mi-au spus clar că şansele să supravieţuiesc sunt minime dacă nu mă operez din nou. De această dată însă trebuia să ajungă la creierul meu prin metoda tradiţională – să-mi despice scalpul. Iar operaţia a fost făcută de urgenţă“.

Actriţa a mărturisit că a fost internată timp de o lună, perioadă în care şi-a pierdut speranţa şi s-a confruntat cu anxietate şi atacuri de panică, fiind convinsă că va muri.

În prezent, Emilia Clarke susţine că starea ei de sănătate s-a îmbunătăţit considerabil, însă recunoaşte că se numără printre puţinii norocoşi care au avut parte de îngrijiri excelente.

Emilia Isabelle Euphemia Rose Clarke, născută pe 26 octombrie 1986 în Londra, este cunoscută pentru rolul Daenerys Targaryen din serialul HBO „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones“, pentru care a primit două nominalizări la premiile Primetime Emmy Award în 2013 şi în 2015. Actriţa britanică a debutat pe Broadway într-o producţie „Breakfast at Tiffany's“, în rolul Holly Golightly, în martie 2013. În anul 2015, a jucat rolul Sarah Connor în filmul „Terminator: Genisys/ Terminator Genisys“. Emilia Clarke a mai jucat în filme precum „Spike Island“ (2012), „Dom Hemingway“ (2013), „Înainte să te cunosc/ Me Before You“ (2016) şi „Solo: A Star Wars Story“ (2018).

