Badea, o nouă reacţie după ce a fost făcut KO în 5 secunde: „O lovitură norocoasă“

Vedeta postului Antena 3 a revenit cu un mesaj după isteria creată în urma meciului în care a fost făcut knock-out în doar câteva secunde cu un genunchi în barbă.

Printre altele, Mircea Badea spune că lovitura adversarului său, multiplu campion la mai multe sporturi de contact, a fost una „norocoasă“ şi că, practic, nu s-a întâmplat nimic, iar el şi-a revenit imediat, în timp pentru emisiunile de la Antena 3.

„S-a întâmplat practic nimic în urma unei lovituri norocoase. Sunt ok, fac emisiuni live radio/tv de a doua zi“, a scris Mircea Badea pe Facebook.

De asemenea, realizatorul a precizat că nu are nevoie de confirmarea şi aprobarea nimănui, dar şi că nu-l interesează „grija sau îngrijorarea unor ipocriţi“. În plus, el a subliniat că nu are nimic de reproşat organizatorilor.

„Bai, nene, mai terminaţi cu istericalele şi băgatul capului în poză. Organizatorii sunt absolut OK şi n-am nimic să le reproşez. N-am spus absolut nimic înainte, nu intenţionam să spun nici după, dar mă forţează istericii care şi-au găsit o ocupaţie.

Nu sunt genul care să cer voie, aprobare, confirmare nimănui. Au fost respectate toate regulile, am avut viza medicală rezultată în urma unui control detaliat.

M-am înscris ca orice altă persoană într-o competiţie bine organizată. Şi cu asta, basta. Organizatorul şi domnul Cristian Iordache şi-au respectat toate înţelegerile luate de comun acord. Lasaţi-i în pace!

P.S. Iar eu personal nu dau doi bani găuriţi pe «grija» sau «îngrijorarea» isterică manifestată de ipocriţi. Fiţi bărbaţi, hienelor!“.

