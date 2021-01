Actorul Chuck Norris a negat că s-a aflat la Capitoliu în timpul protestelor, după ce imagini cu o persoană care-i seamănă au devenit virale FOTO

Actorul Chuck Norris, în vârstă de 80 de ani, a fost constrâns să facă un anunţ public pe Twitter prin care a explicat că nu a fost prezent în timpul invaziei de la Capitoliu, pe 6 ianuarie, după ce o „sosie" a sa a fost văzută la faţa locului.

„Am aflat recent că o sosie a lui Chuck Norris a fost văzută în timpul revoltelor de la Capitoliu, în Washington. Nu eram eu. Violenţa nu îşi are locul în societate. Sunt şi voi fi întotdeauna de partea legii şi a ordinii", a scris starul din „Walker, Texas Ranger“, conform news.ro

O informaţie confirmată de managerul său, Erik Kritzer, la The Associated Press, precizează The Guardian: „Chuck este la ferma sa din Texas împreună cu familia„, a declarat el, adăugând că „Chuck este mult mai frumos".

Această poveste aminteşte de faptul că şi numele solistului Jamiroquai, Jay Kay, a fost asociat cu protestele, după ce a fost comparat cu Jake Angeli, un protestatar, membru al grupării conspiraţioniste QAnon.