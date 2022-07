Actorul american Tom Cruise împlineşte 60 de ani | FOTO, VIDEO

GALERIE FOTO

Pentru Cruise, nimic nu va fi vreodată misiune imposibilă. Timp de patru decenii, el a jucat pentru Stanley Kubrick, a readus la viaţă franciza „Mission: Impossible” pe marele ecran, l-a portretizat pe colonelul Claus von Stauffenberg, ofiţerul german care a vrut să-l omoare pe Hitler („Valkyrie”, 2008). Iar în prezent, a reluat rolul pilotului Peter „Maverick”, eroul Top Gun care şi-a scris gloria, cu un succes incredibil.

Filmul regizat de Joseph Kosinski a depăşit un miliard de dolari venituri la box office. O cifră care demonstrează că Tom Cruise, bărbatul şi actorul, nu a îmbătrânit deloc.

Pe 3 iulie 1962, în Syracuse, statul New York, se naşte Thomas Cruise Mapother IV. Copilăria sa a fost una dificilă. Tatăl l-a bătut şi a fost nevoit de foarte mic să se confrunte cu această soartă. A vrut să devină mai întâi preot, dar şi-a descoperit foarte repede adevărata vocaţie: actoria.

Din 1983, Coppola l-a remarcat şi i-a încredinţat rolul secundar din „Outsiders”. Apoi, în acelaşi an, şi-a demonstrat talentul în „Risky Business” de Paul Brickman.

Anul 1986 va fi unul marcant. Are doar 24 de ani şi poartă pentru prima dată jacheta - devenită de atunci legendară - a lui Pete „Maverick” Mitchell, un ofiţer neînfricat al aviaţiei americane. Cu acest film se conturează portretul cinematografic al lui Tom Cruise: un actor îndrăzneţ care ştie să ofere emoţie.

Destinat filmului de acţiune, actorul nu se limitează la acest gen spectaculos. Regizori renumiţi vor avea încredere în el. Lista este impresionantă: Martin Scorsese („The Color of Money”) în 1986, Barry Levinson („Rain Man”) în 1988, Oliver Stone („Born on the Fourth of July”) în 1989, Sydney Pollack („The Firm”) în 1993 şi bineînţeles Brian De Palma pentru prima "Misiune Imposibilă" în 1996.

Tom Cruise nu a neglijat compoziţiile mai dramatice despre care ştia că îl vor plasa la cel mai înalt nivel în ierarhia monştrilor sacri ai artei a şaptea. Din această filmografie se remarcă filmul cu Nicole Kidman, - cu care a fost căsătorit timp de unsprezece ani, - „Eyes Wide Shut” din 1998, regizat de Stanley Kubrick. Şi personajul său, asasinul din „Collateral” de Michael Mann în 2004.

Tom Cruise a câştigat trei Globuri de Aur (pentru rolurile din filmele „Born on the Fourth of July” - 1990, „Jerry Maguire” - 1997 şi „Magnolia” - 2000), un premiu de excelenţă din partea National Mentoring Partnership (2003), premiul „Special David” din partea David di Donatello Awards (2005). Are o stea pe Bulevardul Walk of Fame din Hollywood.

A fost căsătorit cu actriţele Mimi Rogers (1987-1990), Nicole Kidman (1990-2001) şi Katie Holmes (2006-2012).