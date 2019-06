Evaluarea Naţională 2019. Perlele elevilor la Română: „Timpul verbului «a descoperit» este 1908“

Printre perlele scrise de elevi la examenul de Evaluare Naţională, şi citate de Protv , se numără:

„Originea autorului este o familie, o mamă şi un tată”, a scris un elev.

„Originea scriitorului este continentul scoţian, dar a avut legături obraznice cu preşedintele Statelor Unite”, a considerat un altul.

Şi partea de gramatică a dat bătăi de cap unor elevi: „Timpul verbului „a descoperit” este 1908, deci acum 110 ani”, a arătat un copil.

La compunerea de la ultimul subiect, unii elevii au fost peste măsură de creativi.

„În timp ce citeam am adormit şi am visat că pe geam se aruncă în cameră spioni FBI, CIA şi de cyber-securitate, curioşi ce jocuri am eu prin calculator”, a scris un elev.

„Textul e incomplet, nu înţeleg ce zic personajele şi nici cerinţa. Această operă nam mai făcuto”, s-a plâns un copil.

Joi, absolvenţii de gimnaziu vor trece printr-un nou examen, cel la Matematică.

