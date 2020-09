Virgil Popescu: Chinezii ne-au ţinut închişi 7 ani într-un aşa-zis acord pentru construcţia reactoarelor nucleare 3 şi 4

„Referitor la Reactoarele 3 şi 4, de un an de zile, poate chiar mai mult, spun ceea ce am şi realizat: practic, am stat prea mult şapte ani de zile închişi într-o aşa-zisă colaborare, într-un aşa-zis acord cu compania chineză, şi eu cred că Reactoarele 3 şi 4 trebuie construite, trebuie construite amândouă cu parteneri din Uniunea Europeană şi NATO. În urmă cu două luni am convocat Adunarea Generală a Acţionarilor la Nuclearelectrica, prin care am denunţat acordul cu compania chineză şi în prezent Consiliul de Administraţie al Nuclearelectrica lucrează la o nouă strategie şi o să vedeţi în curând unde vom ajunge. Îmi doresc Reactoarele 3 şi 4 cu parteneri din Uniunea Europeană şi NATO”, a declarat Virgil Popescu, întrebat joi la Eforie dacă cele două reactoare vor fi construite cu investitori chinezi sau cu alţi parteneri.

În 26 mai, Nuclearelectrica, compania de stat care administrează centrala nucleară din Cernavodă, anunţa că Ministerul Economiei, în calitate de acţionar majoritar, a solicitat companiei să abroge Strategia de continuare a reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, proiect evaluat la 6,45 miliarde euro, solicitând şi încetarea negocierilor cu chinezii de la China General Nuclear (CGN), cu care statul a negociat timp de mai mulţi ani. Negocierile, prelungite succesiv CGN a fost declarat investitor calificat la data de 9 septembrie 2014 şi investitor selectat la data de 17 octombrie 2014, dată la care a şi fost semnată Scrisoarea Comună privind intenţia de realizare a proiectului unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă. La 22 octombrie 2015, acţionarii SNN au aprobat semnarea Memorandumului de Înţelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea şi dezafectarea Unităţlor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, document ce a fost semnat la data de 9 octombrie 2015, moment din care au demarat negocierile. Continuarea negocierilor a fost aprobată de mai multe ori. În data de 21 decembrie 2016, Ministerul Energiei a transmis un comunicat de presă prin care a informat că, având în vedere complexitatea proiectului şi angajamentul statului român pe termen lung, consideră că abordarea cea mai corectă este să permită noului guvern o analiză privind deciziile în ceea ce priveşte rezultatul negocierilor şi paşii de urmat. În luna februarie a acestui an, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Robert Tudorache, spunea că "negocierile durează de prea mult timp şi este momentul să ne apropiem de o decizie”. Însă ulterior, negocierile au fost din nou prelungite... 14 ani de discuţii pe tema unităţilor 3 şi 4, aflate în conservare din 1992 Construcţia reactoarelor 3 şi 4 a demarat în perioada 1984 – 1985, unităţile fiind trecute în conservare în 1992, când rata totală de finalizare na lucrărilor era de circa 15% pentru unitatea 3 şi 14% pentru unitatea 4. Discuţiile pe tema dezvoltării unităţilor 3 şi 4 a fost reluată în 2003. Studiul de fezabilitate realizat de Deloitte&Touche şi prezentat Consiliului de Administraţie al SNN SA în luna martie 2006, a identificat ca solutie optimă pentru realizarea Unităţilor 3 şi 4, înfiinţarea unei Companii de Proiect formată din investitori locali şi străini, proiect asumat de Guvern la 14 septembrie 2006. Citeşte şi: Saga reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă: În 2017 se marcau 14 ani de discuţii, 25 de conservare şi 32 de când s-a demarat construcţia