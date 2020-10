PSD şi PNL măcelăresc legea privind accesul la informaţii publice: „ONG-uri şi postaci pe Facebook folosesc informaţiile pentru şantaj“

Proiectul de lege de modificare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii publice a fost iniţiat de deputata PSD de Dolj Eliza Mădălina Peţa Ştefănescu şi a fost semnată de alţi trei parlamentari social-democraţi, dar şi de liderul deputaţilor PNL, Florin Roman. Ulterior, Florin Roman a anunţat că îşi retrage semnătura de pe acest proiect.

Iniţiatorii afirmă că autorităţile şi instituţiilor sunt obligate câteodată să furnizeze „maldăre întregi de hârtii” şi de multe ori este necesară trecerea în plan secundar a activităţilor de bază, întreg personalul fiind nevoit să lucreze pentru asigurarea afişării unor serii de informaţii reprezentate în sute de pagini.

Totodată, iniţiatorii afirmă că, deoarece informaţiile sunt solicitate pe email, de persoane care nu semnează olograf, autorităţile sunt obligate să „preia cereri de la «NIMENI» fără semnătură, sunt obligate să lucreze pentru «NIMENI», întrucât cererea nefiind semnată solicitantul poate să nu-şi asume nicio răspundere cu privire la respectivul document, şi totodată autorităţile sunt obligate să trimită răspunsul către acelaşi «NIMENI», pe adrese de email indicate, care pot fi adrese fictive”.

Potrivit iniţiatorilor, acesta este „cel mai simplu mod de a bloca total activitatea unei instituţii publice fără a-ţi asuma vreo răspundere sau fără a suferi vreo consecinţă negativă”.

În plus, iniţiatorii mai afirmă că „aceste reglementări absurde sau prilejul diverşilor ONG-işti care sub pretextul că sunt în scopul pentru asigurarea respectării dreptului cetăţeanului solicită nu doar simple documente, ci întregi arhive de mii de pagini de documente pe mai mulţi ani ale Primăriilor, le vor pe email scanate, neexistând nicio limitare în acest sens”

Potrivit iniţiatorilor, aceste documente sunt folosite de către „ONG-uri şi diverse persoane fizice sau postaci pe facebook” în scopul exercitării diverselor forme de şantaj.

Ce schimbări aduce proiectul de lege

Iniţiativa de lege prevede că solicitanţii de informaţii de interes public vor fi obligaţi să plătească toate costurile aferente procesării respectivelor informaţii: de copiere, de scanare, de anonimizare a datelor cu caracter personal, de căutare şi identificare a documentelor în arhivă precum şi orice alte operaţiuni necesare.

Costurile respective pot să difere de la o autoritate publică la alta, întrucât în textul modificării se arată că fiecare entitate poate să-şi stabilească propriile tarife.

În plus, în cazul în care volumul informaţiilor citate depăşeşte 50 de pagini, autoritatea poate refuza transmiterea acestora.

Totodată, autoritatea sau instituţia publică are dreptul să refuze motivat comunicarea informaţiilor solicitate în cazul în care acestea conţin date cu caracter personal ce nu pot fi anonimizate ori în condiţiile în care aceste informaţii sunt solicitate cu rea-credinţă, încălcând dispoziţiile referitoare la buna-credinţă prevăzute în Constituţie şi legile în vigoare.

De asemenea, în cazul în care informaţiile solicitate fac trimitere la contracte care cuprind clauze confidenţiale ce ar putea pune în pericol activitatea unor firme sau dacă există procese pe rol, iar informaţiile ar putea cauza uneia dintre părţi în judecarea echitabilă a cauzei, acestea nu se pun la dispoziţia solicitantului.

În plus, în cazul în care o persoană adresează aceleiaşi instituţii publice sau autorităţi mai multe solicitări de informaţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, iar solicitantul va primi un singur răspuns care va face referire la toate solicitările.

Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă solicitare de la aceeaşi persoană ori de la o autoritate sau instituţie publică greşit sesizată, aceasta se clasează, făcându-se menţiune că s-a răspuns.

Dacă solicitarea cuprinde termeni nereverenţioşi, insulte sau calomnii, se clasează.

Autorităţile vor putea decide în ce formă pun la dispoziţia cetăţenilor informaţiile de interes public. De exemplu, pot decide dacă le afişează pe site sau doar la sediu sau dacă le supune spre consultare în spaţii special amenajate.

Roman îşi retrage semnătura

Deputatul PNL Florin Roman a anunţat vineri că îşi retrage semnătura, deoarece a primit semnale că forma proiectului „poate naşte interpretări abuzive”

„Am depus azi o solicitare în scris de retragere a semnăturii de pe un proiect de lege iniţiat de o colegă deputat, care viza reglementări în cazul legii 544, privind liberul acces la informaţii de interes public.

Am primit semnale de la oameni de bună credinţă, că în forma propusă de iniţiator poate naşte interpretări abuzive, şi din acest motiv nu am dorit să las nici un fel de interpretare. Nu doar că am retras, dar nici nu vom vota proiectul, din motivele expuse mai sus.





Ca fost jurnalist sunt un adept al liberului acces la informaţii de interes public. Cât despre partea politică, înţeleg că orice dezbatere în perioada campaniei electorale, nu este posibilă, totul fiind ţintit pe atacuri, fără legătură cu subiectul”, a transmis Roman.