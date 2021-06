Podul de la Brăila devine realitate. Se va deschide la finalul anului viitor

„Este o veste bună pe care pot să v-o dau în această seară: nu va rămâne muzeu. Acolo a existat un decalaj. Pentru a putea fi folosit are nevoie de nişte drumuri de legătură cu infrastructura existentă. Am găsit proiectul cumva întârziat din anii trecuţi, dar am reuşit să-l accelerăm. Avem promisiunea constructorului, o asociere italo – niponă, că va fi terminat la sfârşitul anului viitor şi va putea fi folosit încă din prima zi de la finalizare”, a precizat ministrul Drulă, potrivit Economedia.

La sfârşitul lunii trecute, Ministerul Transporturilor a emis Autorizaţia de Construire pentru 15 kilometri de drum nou, până la acel moment fiind autorizate lucrări doar pe primii şase kilometri, ceea ce putea duce la situaţia de avea podul terminat, dar nu şi drumurile de legătură funcţionale.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat, pe 18 mai, că a început operaţiunea de ridicare a platformei de lucru la Podul suspendat peste Dunăre. În paralel, se vor monta şi cele două cabluri de oţel peste pod. De asemenea, au început lucrările şi pentru primii şapte kilometri ai drumurilor de legătură. Cablul pasarelei se va ridica cu ajutorul troliului montat la nivelul superior al pilonilor şi conectat la grinda de ancorare a pasarelei provizorii.

Podul suspendat peste Dunăre va fi al treilea din Europa

Lungimea totală a traseului „Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, cum este numită lucrarea de utilitate publică de interes naţional, este de 23,413 kilometri. Acesta este împărţit în două secţiuni: drumul principal Brăila-Jijila şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu patru giratorii şi un nod rutier. Până la km 7+940 va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii.

Deasupra Dunării va fi o porţiune de doi kilometri de pod. În rest, vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul Tulcei va exista şi o staţie automată de taxare.