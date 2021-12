Nicolae Ciucă, despre situaţia de la Azomureş: Analizăm care sunt motivele pentru care s-a intrat în această perioadă de oprire a producţiei şi vom găsi soluţii

Întrebat, în cadrul unei conferinţe de presă, despre situaţia de la Azomureş, premierul a transmis:

„Am discutat această problemă încă de la finele săptămânii trecute, am discutat cu ministrul Energiei, am discutat cu ministrul Agriculturii pentru că producţia de la Azomureş este foarte necesară producătorilor agricoli. De asemenea, ieri am avut o discuţie pe acest subiect, rămânând ca factorii de răspundere să continue să analizeze care este realitatea, care sunt motivele reale pentru care s-a intrat în această perioadă de oprire a producţiei şi desigur împreună vom găsi soluţii. Nu pot să vă spun acum ce vom face pentru că se analizează”, a explicat Nicolae Ciucă, potrivit News.ro.

La rândul său, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat în aceeaşi conferinţă de presă, că Azoremuş şi-a mutat reviziile din vară în această iarnă pentru a preîntâmpina această turbulenţă pe piaţa gazelor naturale.

„Azomureş funcţiona la jumătate din capacitate, funcţiona doar cu linia 4 pentru că a fost un accident la Azomureş pe linia 3, funcţiona la jumătate din capacitate. Contractul lor de gaze la un preţ foarte bun expira la 31 decembrie şi au luat decizia să oprească pe o periodă de o lună sau două luni şi să îşi mute reviziile care erau planificate în vară tocmai pentru a preîntâmpina această turbulenţă pe piaţa gazelor naturale să o mute în perioada aceasta de iarnă”, a explicat ministrul Energiei.