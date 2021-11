Ministrul Finanţelor, despre subvenţia la căldură în Bucureşti: Trebuie să discutăm cu Nicuşor Dan. Primăria are bani. Un primar gospodar putea să îi mute

El a adăugat că Primăria Capitalei are bani, iar un primar gospodar putea muta aceste fonduri în acest scop. „Eu aş vrea ca săptămâna viitoare, poate pe 10 decembrie sau de pe 10 decembrie încolo să închidem această situaţie”, a mai spus ministrul.

„Urmează să ne vedem. Am avut o discuţie informală pe tema aceasta. Trebuie să ne vedem foarte serios cu domnul Nicuşor Dan. E foarte simplu să spunem alocăm bani. Să ştiţi că Primăria Capitalei are bani. Un primar gospodar putea să mute, prin hotărârea Consiliului General, pe baza rectificărilor bugetare interne şi locale trebuia să rezolve problemele. Noi avem cum să alocăm aceşti bani, dar va trebui să avem o discuţie foarte corectă şi foarte aplicată cu domnul primar general. Aici nu este între ministrul Finanţelor, ministrul Energiei, primarul Capitalei. Este vorba despre oameni. Sunt bucureştean şi trăiesc aceeaşi dramă ca şi dumneavoastră. Nu aveţi nici dumneavoastră, nici eu nicio vină pentru faptul că cineva nu e gospodar, că nu are bani, cineva nu îl finanţează, dacă trebuia să îl finanţeze sau etc. De aceea am decis ca, după această mini-vacanţă şi întoarcerea tuturor la lucru, pentru că unii probabil nu sunt la muncă, vorbesc de demnitarii primari sau mai ales dl Nicuşor Dan nu ştiu dacă va fi disponibil, dar eu sunt disponibil să discut cu el chiar şi în această vacanţă. Vom avea o discuţie cu miniştrii de resort care sunt implicaţi, Ministerul Finanţelor ca finanţator, Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării, pentru că aici este un risc şi pentru Primăria Capitalei să aibă o problemă cu cotele defalcate de TVA în viitor şi cu domnul primar care trebui să înţeleagă un lucru - banii de la bugetul de stat vin, dar banii aceia trebuie folosiţi, nu pentru a sta în conturi, prost distribuiţi sau deficitar distribuiţi, ci pentru oameni”, a declarat Adrian Câciu, la finalul şedinţei de Guvern, întrebat când va discuta cu Nicuşor Dan despre subvenţia la căldură în vederea alocării unor fonduri în acest sens de către Executiv.

Chestionat când crede că va avea loc discuţia şi se va finaliza acordarea sprijinului financiar din partea Guvernului, ministrul de Finanţe a răspuns: „Eu aş vrea ca săptămâna viitoare, poate pe 10 decembrie sau de pe 10 decembrie încolo să închidem această situaţie. Trebuie să ştiţi un lucru. Există un instrument. Poate dânsul ne priveşte şi trebuie să înţeleagă că vrem să avem o discuţie în interesul cetăţenilor. Nu vrem să ajungem în acţiuni de control, în situaţii în care trebuie, ca stat, să luăm măsuri pentru protejarea propriilor cetăţeni, faţă de un primar ales de cetăţenii acestei urbe”.

Chestionat ce sumă va fi alocată PMB, Câciu a replicat: „Este vorba despre cât estimează dânsul. Dânsul a mai estimat că a doua zi după ce e ales facem duş cu apă caldă. E vorba despre a da nişte bani din nou şi să nu primim apă caldă şi căldură. Această Primărie a Capitalei a primit bani când a cerut. Vreau să ştiu de ce nu avem apă caldă de un an de zile”.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan a anunţat, vineri, în şedinţa CGMB, că propune ca, începând de la 1 decembrie 2021, preţul pe care bucureştenii să îl plătească pentru gigacalorie să fie 280 de lei. PNL şi PMP a fost de acord cu această propunere, potrivit edilului, însă USR şi PSD nu sunt de acord. ”Până la o nouă hotărâre de Consiliu General, care să stabilească tarifele pentru populaţie, bucureştenii vor plăti cât plătesc din 2011, adică 164 de lei pe gigacalorie”, a afirmat el, adăugând că speră că Guvernul va veni la rândul lui cu un sprijin în privinţa subvenţiei.