Mezei, dezvăluiri despre ordinele primite de la Răzvan Cuc înaintea moţiunii: Mi-a cerut să identific senatorii şi deputaţii aflaţi la bord

„Dl ministru m-a chemat la dumnealui în birou cu 2 zile înainte de moţiune să-mi spună că trebuie să anulăm nişte curse interne ca să oprim accesul parlamentarilor. I-am spus că nu e posibil pentru că nu suntem o companie de sclavi, ci de oameni liberi. Iniţial era vorba de 5 zboruri: Timişoara (două), Baia Mare, Oradea, Satu Mare. Mi-a cerut să identific senatorii şi deputaţii aflaţi la bord, i-am arătat, apoi a spus că mă contactează.

Am fost puternic afectată emoţional în acea seară şi m-am gândit ce pot să fac”, a declarat Mezei, vădit emoţionată.

Apoi, şeful demis al Tarom a povestit că a fost chemată a doua zi de Răzvan Cuc, care i-a cerut să amâne o cursă. „Când i-am spus că nu stă în puterea mea, dl ministru mi-a cerut să opresc cursa din punct de vedere tehnic (sugerând o eventuală defecţiune - n. red.). Cum aş putea să-i spun directorului tehnic să saboteze compania? I-am spus că nu pot face asta, apoi am plecat.

Am contactat serviciul de planificare a zborurilor aeronavelor, m-am asigurat că nu sunt întârzieri pe cursele de Baia Mare şi Satu Mare. Am sunat directorul tehnic şi comandantul cursei, pe care am încercat să-l previn că dacă acţionează în sensul ăsta va răspunde”, a declarat Mezei.

Întrebată de ce a fost chemată la DNA, Mădălina Mezei a afirmat că procurorii anticoeupţie au invitat-o în calitate de martor în baza unui dosar deschis de ei privind Ministerul Transporturilor pe abuz în serviciu.





