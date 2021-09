Florin Cîţu vrea mărească salariul minim de la 1 noiembrie sau 1 decembrie. Cât ar urma să crească

„Vreau să avem o soluţie până la 1 octombrie, sper să găsim o soluţie până la 1 octombrie. Este o propunere de creştere a salariului minim venită de la patronate, de 8%, şi o propunere din partea sindicatelor de creştere de 10%. În acelaşi timp aş vrea să ne gândim totuşi la o formulă care să poată să fie aplicată în fiecare an, nu să venim să discutăm în fiecare an un procent de creştere”, a afirmat primul ministru joi seară, la TVR, transmite News.ro.

Florin Cîţu a avansat ideea ca anul acesta cuantumul salariului minim să crească de la 1 decembrie, sau chiar mai devreme, nu de la începutul anului viitor.

„Vreau să fie aprobat cât mai repede ca toate companiile să ştie exact ce costuri vor avea anul viitor cu salariul minim. În acelaşi timp mă gândesc, fiind un an special, dar, repet, trebuie să vorbesc cu patronatele, dacă putem, anul acesta doar, să creştem salariul minim mai repede de 1 ianuarie, să o facem poate la 1 decembrie sau la 1 noiembrie.

Dar este o discuţie pe care trebuie să o am cu patronatele, este o propunere pe care o am, mă gândesc să facem o creştere de 8% de exemplu, dar să fie de la 1 noiembrie sau de la 1 decembrie şi atunci să fim mai aproape de acea creştere de 10% pe care o propun cei de la sindicate. Este o discuţie pe care trebuie să o am, dar este propunerea cu care vreau să vin în Consiliul Tripartit”, a adăugat Florin Cîţu.