Cîţu: Mizăm pe o creştere a punctului de pensie cu 4,8 la sută

Întrebat când va creşte salariul minim, ministrul Finanţelor a declarat că va fi o creştere, însă anul viitor.

„Este o discutie tripartită, Ministerul Finanţelor este supervizor acolo, este Ministerul Muncii implicat, dar noi rămânem consecvenţi a ceea ce am făcut anul acasta, am legat printr-o formulă transparentă, dinamica salariului minim de dinamica reală a economiei. E adevărat că 2020 este un an dificil şi în acea formulă există această variantă în care nu eşti penalizat de un an ca acesta. Salariile trebuie să crească cu productivitatea, iar în anii în care e criză economică, să nu fii penalizat. Va fi o creştere, nu ştiu cu cât va creşte, dar va fi anul viiitor. Trebuie să găsim acest echilibru, să nu omorâm companiile, dar să avem şi venituri mai mari. În 2020 venitul net lunar a crescut, a ajuns la aproape 8% după 10 luni de zile. Cu criza economică, venitul mediu net lunar a crescut cu 8%. Trei ani la rând am avut cea mai mare inflaţie europeană (2015 - 2017). Au fost efectele taxelor si a politicilor nenorocite, dezastruoase din România”, a declarat Florin Cîţu, la Timişoara, în cadrul ueni conferinţe de presă care a avut loc luni la sediul PNL Timiş.

Ministrul Finanţelor a mai precizat: „Mizăm şi pe o creştere a punctului de pensie cu 4,8 la sută. Anul acesta am crescut punctul de pensie cu 177 lei care este cea mai mare creştere a valorii punctului de pensie. Socialiştii nu au făcut niciodată aceste creşteri. Noi am reuşit să facem aceste creşteri într-un an dificil”.