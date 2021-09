Asiguraţii City Insurance vor fi despăgubiţi din fondul de garantare. Ministrul Finanţelor: Îi ajutăm cu bani

"La acest moment nu am informaţii că s-ar depăşi acest fond de garantare. Mâine avem în Guvern o ordonanţă de urgenţă prin care modificăm o lege. Oamenii au nevoie să fie ajutaţi. Îi ajutăm cu bani din fondul de garantare. Până acum, primeai 450 de mii de lei per persoană şi nu conta câte poliţe aveai. Acum primeşti 500 de mii de lei per poliţă. Dacă ai avut mai multe daune, poţi să primeşti nu 450.000 de lei pentru toate, ci 500.000 de lei pentru fiecare în parte. Până la 500.000 de lei", a spus Dan Vîlceanu.

Ministrul Finanţelor a precizat că s-a ajuns la această decizie pentru a proteja păgubiţii.

"Suntem în dialog cu ASF, dar ei nu au drept de iniţiativă legislativă. Ni s-a cerut această modificare pentru că sunt mulţi oameni. Este o analiză pe care ASF a făcut-o şi am fost iniţiatori pentru că vrem să protejăm păgubiţii de acest faliment important”, a mai spus Vîlceanu.

ASF a retras autorizaţia de funcţionare pentru City Insurance