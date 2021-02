Al şaselea porc din ogradă face din fermier patron. Gospodar: Ce fac dacă scroafa fată 8 purcei?

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a preluat o idee mai veche a predecesorului său Petre Daea şi emis un ordin prin care limitează creşterea porcilor în gospodăriile ţărăneşti.

Astfel, prin Ordinul nr. 24 din 29.01.2021, ministrul Agriculturii stabileşte dimensiunile tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României, limitând creşterea porcilor la 5 capete în cazul gospodarilor, iar ce depăşeşte acest efectiv se consideră exploataţie comercială şi trebuie să se înregistreze la Registrul Comerţului şi să se transforme în persoane juridice (PFA, II, IF, SRL etc).

„Anul trecut am încercat să facem un ordin privind biosecuritatea, în care să stabilim care sunt măsurile de biosecuritate, care trebuie respectate de orice crescător de porci, că este mic, că este mare, că este gospodărie ţărănească sau că este o fermă mare, pentru că această pandemie (pesta porcina – n. red.) este la fel ca şi COVID-19. Dacă nu respectăm nişte reguli dure, care chiar dacă sunt neplăcute sunt eficiente, nu vom scăpa niciodată de această pestă porcină africană”, a declarat Oros într-o conferinţă online.

Oros: Doar samsarii sunt deranjaţi

Ulterior, ministrul Agriculturii a precizat că ordinul nu schimbă cu nimic regulile pentru micii gospodari, care cresc porci pentru consumul propriu şi care oricum reprezintă doar 2% din totalul crescătorilor de suine.

„Ordinul vine să reglementeze activitatea a maxim 2% din crescători, obligând la respectarea unor norme minime de biosecuritate, pentru protejarea celorlalţi 98%, care cresc porci pentru consum familial sau au ferme comerciale şi respectă legea”, a declarat Adrian Oros. „Doar samsarii care plimbă animalele şi bolile prin ţară sunt deranjaţi de această regulă. Pentru ceilalţi crescători, fie pentru consum familial (în gospodăriile ţărăneşti), fie în ferme comerciale (mici sau mari), nu se schimbă nimic” a adăugat ministrul Agriculturii.

„Ce facem dacă scroafa fată 7-8 porci?”

Unul dintre micii gospodari contactaţi telefonic de „Adevărul” a spus că ordinul este o mare problemă, pentru că majoritatea oamenilor care cresc porci pentru consumul propriu au scroafe, care fată 7 – 8 porci o dată. „Şi atunci ce fac? Că nu pot nici să-i sacrific pe cei care sunt în plus faţă de cât îmi permite legea. Ţăranii care-şi cresc porcii pentru consum vor face la fel ca şi până acum: îi vor creşte sperând că nu va afla nimeni câţi porci au”, a declarat pentru „Adevărul” un mic crescător, cerând să nu i se divulge numele.

Mic crescător: Unele norme sunt aberante

Nici micii fermieri nu sunt de acord cu normele prevăzute în ordin.

„Eu am o mică crescătorie de porci şi am şi o firmă care are printre altele şi codul CAEN pentru creşterea animalelor. Nu am nimic împotrivă să-mi fac un PFA sau o altă firmă strict pe creşterea suinelor. Problema este că unele norme sunt aberante. De axemplu, de ce să fac eu un gard dublu, atât timp cât eu am animalele complet izolate. Nu intră nici musca!

În plus, normele nu specifică ce fel de gard. Nu sunt de acord nici un interzicerea reproducţiei în gospodării. Eu respect toate condiţiile, nu am nimic artizanal. Am boxe în care scroafele fată separat. Le încălzesc cu infraroşii. Am şi contract cu medic veterinar. De ce îmi mai cer să am un stoc de medicamente? Să vină ANSVSA să vadă condiţiile.

Eu nu hrănesc porcii cu chimicale, să crească mai repede. Ajung la greutatea de sacrificare în 8-10 luni. Nu mă pot compara pe mine cu marii fermieri. Să îndulcească normele şi să fiscalizeze creşterea animalelor. Ce câştigă statul dacă pe mine mă îngroapă cu norme şi eu renunţ la acest obiect de activitate”, a declarat pentru „Adevărul” Marian Gheorghe, mic crescător de porci din Căciulaţi, Ilfov.

Cât priveşte explicaţia legată de „samsari” dată de ministrul Agriculturii pentru emiterea acestui ordin, micul fermier a spus că „samsarii” sunt cei care cumpără un produs pentru a-l revinde la suprapreţ, ceea ce nu se referă nicidecum la producătorul de carne de porc.

Ce spune Ordinul

Prin Ordinul MADR se stabilesc dimensiunile şi tipurile exploataţiilor de creştere a suinelor pe teritoriul României:

a) exploataţie noncomercială de suine - exploataţie de subzistenţă de creştere a suinelor pentru consum familial, cu un efectiv de maximum 5 capete porci la îngrăşat înregistrate în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor (S.N.I.I.A.) şi care îndeplineşte prevederile normelor sanitare veterinare privind măsurile de biosecuritate, deţinută de persoane fizice neînregistrate la oficiul registrului comerţului;

b) exploataţie comercială de suine - exploataţie de creştere a suinelor înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, indiferent de numărul de suine, care îndeplineşte prevederile normelor sanitare veterinare privind măsurile de biosecuritate şi este autorizată sanitar-veterinar, deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului.

Responsabilitatea trecerii dintr-un tip de exploataţie în altul, aşa cum sunt prevăzute mai sus intră în obligaţia crescătorilor de suine.