Un parc de aventură va fi construit în oraşul Borsec

Proiectul presupune construcţia unui sistem de saniuţe de vară demontabil, cu o lungime de aproape 1400 de metri (pistă coborâre 825,17 m şi pistă urcare 572,79 m, diferenţă de nivel 125 m). Accesul către vârful pistei se va face cu teleschiul existent prevăzut deja pentru pârtia de schi funcţională pe timpul sezonului rece, astfel, sania de vară va fi un plus pentru dezvoltarea zonei şi atragerea de turişti şi în timpul verii.

“Această investiţie pune în valoare potenţialul zonei Borsec, o staţiune care oferă turiştilor posibilitatea de a petrece o vacanţă unică în orice sezon. Iată încă o dovadă că România este o destinaţie pentru 365 de zile pe an pentru că oferă posibilitatea turiştilor de se bucura de vacanţă oricând. La Borsec turiştii pot veni iarna să schieze, iar vara se pot bucura de apele minerale şi iată, în curand şi de o sanie de vară”, Bogdan Trif, Ministrul Turismului.

Ministrul Turismului Bogdan Trif a continuat vizita de lucru în Harghita, unde a discutat cu primarii localităţilor din judeţ despre dezvoltarea turistică a statiunilor balneoclimaterice.

“Observ ce amploare are turismul de tip wellness/spa în Europa şi ştiu bine ce potenţial are România din acest punct de vedere. Ministerul Turismului a luat măsuri concrete pentru ca aceste destinaţii să fie modernizate, reabilitate şi să corespundă standardelor europene. De aceea staţiunile balneoclimaterice primesc finanţare de 90% dacă autorităţile locale depun proiecte la Ministerul Turismului pentru că am decis prin hotărâre de guvern ca toate staţiunile cu potenţial balnear să fie catalogate precum staţiuni de interes naţional. O altă măsură ce a fost adoptată de Guvernul României prevede înfiinţarea fondului de investiţii pus la dispoziţia tuturor autorităţilor locale care doresc să acceseze bani pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii staţunilor balneoclimaterice. Şi Borsec trebuie să se regăsească pe lista staţiunilor cu proiecte în masterplanului de investiţii a Ministerului Turismului. Aştept proiectele la minister”, Bogdan Trif, Ministru al Turismului.

Investiţia de la Borsec vine după ce şi alte investiţii importante au fost finanţate în ultimele luni cu bani de la Ministerul Turismului, respectiv pârtia de schi de la Câmpulung Moldovenesc, din judeţul Suceava şi cea de la Voineasa, din judeţul Vâlcea dar şi complexul de agrement de la Ocna Sibiului.

