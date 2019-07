Cuc: Autostrada Braşov-Comarnic pe buget de stat va avea şansele cele mai mari să se finalizeze în perioada următoare

Duminică, premierul Viorica Dăncilă a anunţat că renunţă la construirea acestei autostrăzi în parteneriat public-privat, ci în schimb va cere Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) declararea acestui tronson proiect de importanţă naţională, pentru ca lucrările să fie realizate din fonduri guvernamentale.

„Hotărârea doamnei prim-ministru a fost o hotărâre şi o decizie foarte bună. Eu, în 2017, eram aici când am semnat contractul de proiectare şi execuţie pentru lotul de autostradă Râşnov-Cristian. Când l-am semnat, am avut intenţia de a da o ireversibilitate acestui proiect, care stătea de doi ani în sertarele companiei şi nimeni nu-l atribuia. Eu am cerut o analiză foarte clară a celor de la companie şi iată că acum se lucrează. Tot atunci am avut dorinţa de a lansa acest tronson de autostradă din bani de la bugetul de stat”, a afirmat Cuc, potrivit Agerpres.

Potrivit ministrului, aceasta este singura şi cea mai rapidă variantă pentru finalizarea proiectului.

„Trebuie să găsim o variantă curajoasă să facem acest proiect, iar eu cred că este vorba şi de asumare. Trebuie să găsim şi forma legală. Astfel că decizia doamnei prim-ministru a fost mai mult decât binevenită. Este un proiect matur, care poate fi lansat imediat în execuţie şi proiectare. Sunt convins că introducerea acestei autostrăzi pe buget de stat va avea şansele cele mai mari să se finalizeze în perioada următoare. Nici impactul pe buget nu este mare, pentru că nu se dau toţi banii odată, ci treptat, pe măsură ce avansează execuţia”, a mai spus oficialul guvernamental.

Lucrările la centurile Comarnic şi Buşteni vor fi reluate, în aceste condiţii, susţine Răzvan Cuc.

