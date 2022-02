Oficial european: Suspendarea Nord Stream 2 nu afectează preţurile gazelor

„Suntem pe deplin alături de autorităţile germane", a dat asigurări Vestager.

Cancelarul german Olaf Scholz a blocat marţi procedura de certificare a gazoductului Nord Steam 2, ca reacţie la recunoaşterea de către Rusia a independenţei regiunilor separatiste proruse Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei.

„Fără această certificare, Nord Stream 2 nu poate fi pus în serviciu”, a anunţat Olaf Scholz.

Această procedură a fost pusă în aşteptare la finele anului trecut după ce operatorului i s-a cerut să respecte anumite cerinţe exprimate de Autoritatea de reglementare în sectorul energiei din Germania.

Conducta de 1.230 de kilometri trebuia să transporte cantităţi uriaşe de gaze naturale direct din Rusia către Europa, prin Germania. Deşi construcţia a fost încheiată acum 5 luni, nu a trecut nici un metru cub de gaze prin ea.

În acest context, Dmitri Medvedev, fostul premier şi preşedinte al Rusiei a transmis, într-un mesaj pe Twitter, că Europa va plăti 2.000 de euro metrul cub de gaz dacă Germania opreşte proiectul Nord Stream 2.

„Cancelarul german Olaf Scholz a ordonat oprirea certificării gazoductului Nord Stream 2. Bine. Bun venit într-o lume nouă în care europenii vor plăti în curând 2000 de euro pe metru cub de gaz!”

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas!