Ratele pentru creditele ipotecare au crescut cu aproape 900 de lei din cauza ROBOR. Isărescu: Perioada dobânzilor mici a trecut

ROBOR a crescut constant încă de la începutul acestui an, de la 3,02% la începutul lunii ianuarie, la 4,03% în martie, 5,01% la începutul lunii mai, 6% la început de iunie, peste 7% la jumătatea lunii iulie.

Isărescu, mesaj pentru românii cu rate: Perioada dobânzilor mici a trecut, nu mai revine

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, consideră că perioada dobânzilor mici a trecut şi nu va mai reveni, acestea urmând să fie relativ normale, precizând că ROBOR-ul “a sărit calul” şi s-a dus cam mult dincolo de ceea ce a întreprins BNR cu rata de politică monetară.

Mugur Isărescu a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, ce mesaj are pentru românii ale căror rate s-au dublat.

“Suntem în empatie totală, nu este deloc uşor să plăteşti sume mai mari, dar mesajul nostru pe care îl dăm de un an şi ceva este că perioada dobânzilor mici a trecut, nu mai revine. Nu are niciun rost ca noi, ca şi dumneavoastră, să mai vindem iluzii. Acestea vor fi dobânzile relativ normale, cu menţiunea că ROBOR-ul a cam sărit calul, s-a dus cam mult dincolo de ceea ce am întreprins noi cu rata de politică monetară. Alte măsuri sunt în discuţie şi există pentru cei care au dificultăţi şi această amânare a creditelor pentru cei care au o situaţie specială şi centrul de negociere a diferendelor cu băncile, care funcţionează foarte bine, şi legea dării în plată, sunt foarte multe posibilităţi de a negocia situaţiile deosebite pentru cei care nu pot să plătească”, a declarat Isărescu.

El a menţionat că o persoană cu venituri mici nu poate împrumuta sume foarte mari.

“Normele de credit care au fost întocmite de aşa natură încât nu oricine se putea duce să ia un credit. Tot timpul se vinde cu acest exemplu, credit de 70.000 de dolari, 300.000, nu orice persoană cu venituri mici se putea împrumuta la aceste sume. Deci, mesajul este că aceasta este o situaţie care va rămâne. Dorim să nu mai creştem ratele de dobândă şi odată cu reducerea inflaţiei să înceapă să meargă ele în jos. Dar acum nu putem să facem această prognoză”, a explicat guvernatorul BNR.

El a mai fost întrebat dacă îi mai sfătuieşte pe români să-şi facă credite în moneda în care sunt remuneraţi.

“E un sfat general, fiecare îşi face socotelile la el acasă. Sfaturile nu ar trebui să vină de la BNR, pentru că e o relaţie comercială între bănci şi clienţi, fiecare îşi face socoteala şi sfatul ăsta a fost de la noi pentru că apare un element neprevăzut, greu de prevăzut şi care poate să fie şocant cum a fost în cazul creditelor în franci elveţieni, riscul valutar. Şi atunci cel mai bine este ca fiecare să îşi facă împrumutul în moneda în care este plătit.

Acum este o perioadă care poate să fie înşelătoare, mulţi au spus ”Am ascultat BNR şi am luat credite în lei”, creditele în valută nu au crescut din punct de vedere al costurilor, cursul a fost stabilit şi creditele în lei au crescut foarte mult, ne-a păcălit BNR. Cam aşa ceva am înţeles eu din presă. De aceea, nu fac altceva decât să revin, fiecare îşi face socoteala, nu este vorba de o păcăleală, riscul la creditul în valută există în continuare. Nu pot să fac prognoze de curs, se poate greşi şi într-o parte. şi în alta”, a precizat Isărescu.