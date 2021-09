Chili Piper, al doilea unicorn din SUA fondat de un român. Ce spune ambasadorul României la Washington

Compania va fi listată la bursă imediat ce îşi atinge potenţialul de 1 miliard de dolari. Oficialul apreciază că românca va fi una dintre cele mai impresionante figuri feminine ale industriei noilor tehnologii în anii următori.

"Am avut o întâlnire foarte bună cu Alina Vandenberghe, co-fondator şi chief experience officer al Chili Piper, compania care, potrivit evaluărilor din piaţă, va atinge statutul de unicorn anul viitor. Ar fi al doilea unicorn din SUA pe care l-a fondat un român. De asemenea, compania va fi listată la bursă imediat ce îşi atinge potenţialul de 1 miliard de dolari, pe care fondatorii îl prezic conform planurilor de expansiune agresivă în toată lumea. Am cunoscut-o pe Alina la sediul companiei sale din Brooklyn, New York, o clădire de sticlă de pe malul Atlanticului. Am vorbit despre România, despre potenţialul tinerilor noştri şi despre ce vrem să facem ca să promovăm ţara noastră în societatea americană", scrie ambasadorul pe Facebook.

Andrei Muraru spune că a încurajat-o să găsească împreună căi de a dezvolta şi construi în anii următori o platformă în centrul căreia să se afle România şi tinerii săi talentaţi, ghidaţi de românii de succes din SUA.

"Nu e de mirare că Alina a fost remarcată de Steve Jobs, regretatul co-fondator al Apple. Alina este strălucitoare în felul în care comunică (o abordare familiară şi totodată plină de deferenţă), în care îşi construieşte profilul public şi în care îşi conduce afacerea spre succes. Reunind simplitatea şi totodată prestigiul deja confirmat de numeroase apariţii publice, ea are, mai mult decât alţii, forţa de a inspira tinerii să se dedice unui vis. Tot ce a realizat în SUA a fost expresia propriilor puteri, fiind impulsionată de cultura pentru muncă şi de pasiunea antreprenorială. Românca Alina Vandenberghe va fi, cred, una dintre cele mai impresionante figuri feminine ale industriei noilor tehnologii în anii următori", a adăugat el.

În urmă cu o săptămână,ambasadorul României în SUA Andrei Muraru s-a întâlnit cu Daniel Dines, co-fondator şi CEO al UiPath, prima companie românească listată la bursa din New York, printre temele discutate aflându-se modul în care va putea fi promovată mai bine România în SUA şi ce poate fi făcut pentru ca interesele românilor să fie mai bine apărate