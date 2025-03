Nicuşor Dan, candidat la alegerile prezidenţiale, revine asupra afirmaţiei pe care a făcut-o în emisiunea „La Măruţă”. Acesta a declarat că l-ar lua consilier pe Klaus Iohannis, dacă ar ajunge preşedinte.

Nicușor Dan a spus că Iohannis este responsabil pentru situaţia în care ne aflăm azi şi a tolerat şi susţinut o coaliţie care, în loc să aducă reforme şi modernizare, a cultivat stagnarea, populismul şi izolaţionismul, iar România are nevoie de o schimbare reală.

”De la prea mult sos picant, am dat şi răspunsuri neinspirate. Bineînţeles că nu l-aş lua pe fostul preşedinte Iohannis la Cotroceni. Am răspuns la o întrebare cu variante închise într-o emisiune de entertainment şi am dat mai multe răspunsuri în spiritul de divertisment al dialogului. Aşa cum am răspuns şi la întrebările despre ceilalţi contracandidaţi - pe cine aş lua cu mine pe o insulă pustie - aşa am făcut-o si când am fost pus să aleg un consilier dintre foştii preşedinţi”, a spus Nicuşor Dan.

Candidatul independent la alegerile prezidențiale crede că toţi cei care au răbdare să urmărească emisiunea pot aprecia că era clar că aceasta ipoteză nu există.

”Domnul Klaus Iohannis este responsabil pentru situaţia în care ne aflăm azi, lucru pe care l-am spus în repetate rânduri. A tolerat şi susţinut o coaliţie care, în loc să aducă reforme şi modernizare, a cultivat stagnarea, populismul şi izolaţionismul. România are nevoie de o schimbare reală, de o direcţie clară, de leadership responsabil. Asta este miza reală, şi acolo trebuie să ne concentrăm toată energia”, a menţionat Nicuşor Dan.

Primarul Capitalei declara luni, în emisiunea La Măruţă de la ProTV că l-ar lua consilier la Cotroceni pe Klaus Iohannis, el declarând că fostul şef al statului are proaspete toate legăturile cu toţi partenerii noştri.