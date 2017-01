Laptopul LG care te ţine o zi ar putea fi doar o înşelătorie de marketing

CES 2017 a adus şi un laptop de la LG despre care compania susţine că are autonomie de aproape o zi. Undeva între 21 şi 24 de ore ar trebui să ai energie, doar că nu e cum se laudă compania. Testul pe care l-a făcut pentru a-i monitoriza autonomia a fost lansat în 2007 şi, între timp, modul în care ne folosim computerele s-a schimbat destul de mult. Acelaşi test, dar cu versiunea actualizată în 2014, dă o autonomie de aproape 17 ore.

Nu e deloc rău, doar că nu e chiar „o zi". Mai mult, testul MobileMark 2007 oferea libertatea de a opri diverse procese, astfel încât să vezi cum afectează autonomia, ceea ce face laptopul LG să fie foarte bun. Cel mai probabil, dacă vei ajunge să ai laptopul, te poţi aştepta să reziste cu o singură încărcare de dimineaţa până seara, plus câteva zeci de minute de binging acasă.

Altfel, LG Gram 14 are câteva specificaţii tehnice remarcabile pentru autonomia sa. Ecran IPS de 14 inci, Intel i5 5200 cu 8GB de memorie RAM, stocare pe SSD de 128GB şi un preţ care începe de la 850 de dolari. Nu are ecran tactil, dar cântăreşte puţin sub un kilogram şi îl transformă într-o alternativă foarte bună la MacBook Air sau altele în aceeaşi marjă a diagonalei.

Cât despre „înşelătoria" cu autonomia, nu este LG la primul caz. În 2016, a lansat LG G5 şi a promis o carcasă din metal, de tip unibody. S-a dovedit că e metal acoperit cu plastic.