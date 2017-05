Evolio lansează două drone cu stabilizare pe 6 axe, transmisie video live şi aterizare smart

Consacrată deja, gama Evolio iFly se extinde începând de astăzi cu dronele iFly One HD şi iFly Range, modele ce se remarcă prin design compact, fiabilitate, uşurinţă în pilotare şi care permit vizualizarea live a filmărilor pe display-ul smartphone-ului.





Evolio iFly One HD este o dronă dotată cu funcţii smart, cameră video de acţiune, sistem de stabilizare şi permite deplasarea în 3 viteze de zbor. Drona iFly One HD decolează printr-o simplă aruncare în aer, iar sistemul de giroscop pe 6 axe oferă o bună stabilitate în zbor, drona fiind foarte uşor de manevrat încă din primele minute.

Functiile Headless Mode şi One Touch Landing sunt de un real folos pentru utilizatorii mai puţin experimentaţi în pilotarea dronelor. “Headless Mode” permite orientarea dronei în directia dorită, indiferent de poziţia sa faţă de radiocomandă, în timp ce funcţia One Touch Landing permite ca iFly One HD să aterizeze singură doar printr-o apasare de buton.

„Orice pasionat de fotografie sau de film va aprecia imaginile surprinse cu ajutorul unei drone. În Romania piaţa este încă la început, însă estimăm o creştere în 2017 cu aproximativ 150 de procente. Noi ne propunem să atingem o cotă de piaţă de 20% şi odată cu extinderea gamei iFly suntem încrezători că ne vom atinge acest obiectiv. Dronele iFly One HD şi iFly Range sunt două modele smart, foarte uşor de pilotat şi accesibile, cu ajutorul cărora poate fi creat conţinut foto şi video unic, indiferent de vârsta utilizatorului sau de experienţa acestuia în pilotarea dronelor.”, declară Mugur Stefan, VP Sales & Marketing.



Drona Evolio iFly One HD permite răsuciri la 360 de grade indiferent de treapta de viteză pentru care utilizatorul optează. Astfel pot fi realizate fotografii şi înregistrări video din orice unghi, selfie-urile fiind cu adevărat spectaculoase.

Evolio iFly One HD dispune şi de o aplicaţie smart, ce permite vizualizarea live a filmărilor pe display-ul smartphone-ului. Astfel utilizatorul poate urmări secvenţele video în timp real prin simpla conectare wifi a dronei la telefonul său mobil.

iFly One HD are dimensiuni reduse de 17,5 x 17,5 cm şi poate fi controlată de la o distanţă de 60-70 de metri. Autonomia zborului este de 6-8 minute, iar bateria necesită un timp de reîncărcare de 40 de minute.

Drona Evolio IFly Range vine echipată cu stabilizator gyro pe 6 axe, funcţii smart şi garantează un zbor lin, chiar daca utilizatorul este începător în pilotarea dronelor. iFly Range dispune de funcţia “Throw to lunch”, astfel încât pentru a decola este suficientă aruncarea sa în aer. Odată lansată, drona se poate deplasa cu trei viteze de zbor pe o rază de până la 120 de metri.

iFly Range permite la rândul ei, prin activarea funcţiei “Flip 360” , răsuciri la 360 de grade în orice treaptă de viteză. Astfel pot fi realizate acrobaţii aeriene cu adevărat impresionante.

Drona poate fi echipată, în funcţie de preferinţa utilizatorului, cu o cameră wifi pentru realizarea de fotografii inedite şi înregistrări video din orice unghi.

Evolio iFly Range are dimensiuni reduse de 31,5 x 31,5 cm şi dispune de o autonomie de zbor de 8-10 minute, timpul necesar pentru reîncărcarea bateriei fiind de aproximativ 50 de minute.

Dronele iFly One HD şi iFly Range pot fi achiziţionate începând de astăzi din magazinele partenere, showroomul si magazinul online Evolio la preţul de 349 lei, respectiv 299 lei.

Despre Evolio

Evolio este brandul românesc cu cea mai largă gamă de produse electronice, IT şi de telecomunicaţii, fiind lider de piaţă în categoria brandurilor locale pe segmentele: GPS, drone, ceasuri inteligente şi camere video de acţiune.