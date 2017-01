Cum e România în IT, de la Est la Vest, pentru una dintre marile companii globale

O discuţie despre potenţialul României în IT începe de la outsourcing, sector în care ţara s-a descurcat bine. Ar trebui să urmeze însă o etapă de inovare, creare şi dezvoltare. Bogdan a declarat că problema cu aceste inovaţii şi dezvoltare de produs, de proprietate intelectuală proprie, stă în accesul la capital, în capacitatea de a finanţa un proces de un an, doi, trei, de a dezvolta o versiune pilot şi de a ieşi cu el pe piaţă.

„Vorbim de o piaţa internaţională, unde costurile de reprezentare, vânzări, distribuţie, marketing sunt uriaşe. Îţi trebuie un capital suficient de mare în spate, care în România este foarte puţin disponibil. Potenţialul cred că trebuie privit altfel în acest răspuns. Potenţial există, pentru că oamenii din această industrie sunt printre cei mai buni din lume. Noi lucrăm de la egal la egal cu companii care sunt în primele 10-20 din lume în industriile lor“, a spus el.

În ceea ce priveşte tehnologiile pe care s-ar putea axa noile companii din România, Putinică crede că fiecare are un ciclu de dezvoltare, în care devine „commodity“, adoptată pe scară largă. „Pentru un investitor care începe acum, aş căuta cu obstinaţie acele tehnologii la început la drum, cum a fost VR. La Iaşi, de exemplu, ENEA are centru specializat în tehnologii pentru industria aerospaţială în care lucrăm la tehnologii de realitate augmentată şi VR, care vor contribui la explorarea spaţiului.

Aş investi, de asemenea, în tehnologiile care au aplicabilitate în viaţa omului, cum ar fi tehnologiile din sănătate. Domeniul ăsta mi-e şi foarte drag şi cred că este zona în care se poate investi cu succes încă. Noi lucrăm pentru primii trei furnizori globali de echipamente medicale care controlează perfuzoarele. Practic, programele noastre sunt prezente pe aceste echipamente şi dozează medicamentaţia pacienţilor. E vorba de livrarea unor soluţii software foarte precise, într-o industrie cu un nivel de control şi standardizare deosebit de ridicat“.

IT românesc dincolo de Bucureşti

În discuţia cu Bogdan de la „Adevărul Live“ am abordat şi subiectul prezenţei unor companii mai mari sau mai mici în diverse alte oraşe din ţară, decât Capitala. El a susţinut că, pentru ENEA, Craiova a fost o pepinieră de talente în mod particular pentru o industrie importantă: aeronautică şi aerospaţială. „În această industrie lucrăm pentru principalii jucători la nivel internaţional din aeronautică. Companii care produc avioanele pe care unii dintre noi le folosesc în fiecare săptămână.

Aici e vorba de inginerie de nivel înalt, cautam oameni care au specializare, care nu stiu doar sa programeze, ci care visează şi înţeleg cum o bucată de metal procesată şi programată într-un anumit fel poate zbura, pe Lună sau pe Marte şi să se întoarcă cu poze. Speranţa noastră este ca o parte din fosta industrie aeronautică a României încă trăieşte în Craiova, în spiritul şi în oamenii de acolo şi poate fi înviată“, a explicat el.

Timişoara e alt oraş în creştere, după ce devenise aproape închis din cauza unei companii internaţionale, care avea o bază mare acolo şi absorbea toată forţa de muncă. Iaşiu şi, într-o oarecare măsură, Clujul urmează această tendinţă. „Sunt companii mari care deschid birouri locale şi absorb sute de angajaţi. E greu să intri într-o astfel de piaţă, concurenţa e acerbă pentru talente“, a completat acesta.

Deschiderea în Iaşi a fost o decizie analizată timp de vreo cinci ani. „Când am făcut pasul, am găsit echipa de management pe care am trimis-o acolo, am avut suport, au fost clienţi pe care i-am putut ajuta de acolo şi tot aranjamentul operaţional de deschidere a biroului a funcţionat uşor. Am deschis într-o lună, foarte repede şi a fost o decizie bună“.

Totuşi, el îndeamnă la mai mult realism când vine vorba de creaţiile româneşti. „Laudele despre industria IT românească sunt pe plan intern, pentru că pe plan internaţional suntem la nivelul altor ţări. Nu cred că se poate face un top cine e mai bun, cine e mai puţin bun, aici totul se tranşează prin intermediul banilor. Cred că o fărâmă de realism nu ne-ar strica. Suntem într-un mediu cumplit de competitiv, unde 10 cenţi reprezintă o cifră mare, în clipa în care un colos ia decizia să investească în România. Se calculează la sânge, totul e condus de cifre“.

Cât de importantă e politica unui stat pentru IT

Dincolo de finanţare şi modalităţi de finanţare, Bogdan Putinică a declarat că e foarte important regimul politic şi politicile adoptate şi practicate de autorităţi. „Pentru o companie internaţională cum suntem noi, predictibilitatea e cea mai importantă. Facem calcule la nivel de an, la nivel de bugete, uneori sunt bugete de dezvoltare pe doi până la cinci ani.

Chiar şi aşa, parametrii în România se schimbă destul de din scurt, iar pentru noi e dificil, pentru că aceste calcule nu mai stau în picioare. O companie nu are culoare politică, se conduce după legi, coduri fiscale, planuri de afacere. Nu trebuie să fim competitivi împotriva noastră, ci la nivel internaţional, şi atunci toate aceste schimbări anunţate pe nepusă masă, care au un profund caracter social, nu de dezvoltare, ne afectează“, a spus acesta.

„Noi avem foarte puţine industrii de capital uman de vârf. În prezent, poate industria auto, care e şi ea în curs de migrare către ţări africane. Vârfuri, inovaţii, cercetare nu mai facem. Pentru o companie, toate acestea se încadrează într-un curent, într-un mediu economic în care îşi desfăşoară activitatea.

Nu ne-a întrebat nimeni din politică dacă avem o părere, dacă avem o alternativă, dacă putem implementa aceste măsuri pe care ei le stabilesc undeva într-un turn de fildeş sau dacă aceste măsuri lansate în economie sunt sunt adresate cu un set de măsuri care dezvoltă“, a conchis Bogdan.