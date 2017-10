Pulberea din sâmburi de măsline previne diabetul

Potrivit American Journal of Medicine, sîmburii de măsline sunt extremi de utii pentru organismul nostru, în ei fiind un adevărat elixir pentru sănătatea noastră.



Specialiştii sunt de părere că pudra făcută din sîmburi de măsline este cel mai bun remediu pentru a elimina surplusul de toxine din organism, având totodată capacitatea de a regla digestia şi de a rezolva problemele tenului.



Dacă pielea ta este afectată de inestetica problemă a acneei atunci apelează cu încredere la o linguriţă de pudră de sîmburi de măsline pe care să o dizolvi într-un pahar cu apă călduţă şi să îl consumi dimineaţa pe stomacul gol. În maxim o săptămână vei observa diferenţa.

Ţine glicemia sub control



Diabetul este una dintre afecţiunile tot mai des regăsite în vremurile noastre, astfel că dacă glicemia îţi joacă feste sau te confrunţi cu valori oscilante, 200 de grame de sîmburi de măsline zdrobiţi şi luaţi pe stomacul gol cu apă caldă şi un pic de zeamă de lămâie îţi vor fi de folos pentru a ţine valoarea glicemică în frâu.



Înainte de a-i arunca la gunoi gândeşte-te că e păcat să nu beneficiezi de avantajele consumului lor, mai ales că în Grecia Antică sâmburii de măsline erau consideraţi un bun stimulent sexual. Nu îi înghiţi întregi deoarece vei da o sarcină în plus organismului tău! Asigură-te că i-ai transformat într-o pudră fină şi după ce ai amestecat-o cu apă, ia-o imediat.



O altă soluţie de a-i consuma atunci când te confrunţi cu această problemă este sub formă de ceai. Peste cele 200 de grame de pulbere, ce trebuie să o pui într-un săculet, adaugă apă fierbinte, lasă la infuzat 5-8 minute şi apoi bea ceaiul obţinut pe stomacul gol. După 15 minute poţi să serveşti micul dejun.

