Cele mai eficiente soluţii pentru a combate colesterolul „rău”

Funcţia principală a colesterolului rău este de a transporta colesterolul la artere, ţesuturi, iar valorile sale ridicate cresc riscul coronarian. Depunerile de colesterolul în artere, circulaţia sanguină mult îngreunată, agresiunea sporită a radicalilor liberi – sunt doar două dintre consecinţele colesterolului „rău” mărit. Vestea proastă este că acesta rareori este simptomatic. Totuşi, testele de sânge, cumulate cu anamneza realizată de medic pot duce la un diagnostic clar şi, mai apoi, la un plan de tratament eficient.

Pe lângă acesta, însă, sau pur şi simplu ca metodă de prevenţie, avem la îndemână şi câteva soluţii simple şi eficiente pentru a combate „colesterolul rău”.

1). Uită de alimentele bogate în colesterol, glucide rafinate şi acizi graşi trans

Acestea sunt cele mai importante surse de colesterol „rău”, aşa că, cel puţin pentru un timp, încearcă să le elimini complet din dietă.

Câteva exemple de alimente care conţin colesterol sunt lactatele nedegrasate, organele de animale (rinichii şi ficatul, în special), gălbenuşul de ou, untul etc.

În ceea ce priveşte glucidele rafinate, ţine-te departe de zahăr, făină albă, aşadar şi de produsele de patiserie sau prăjituri.

Acizii graşi trans sunt printre cei mai nocivi, şi nu doar pentru colesterolul „rău”. Elimină din alimentaţie biscuiţii, gogoşile, orice prăjitură cu umplutură sau glazură, preparatele prăjite, alimentele congelate etc.

2). Grăsimi bune în locul grăsimilor rele, dar totul cu moderaţie!

Pe lângă evitarea unor alimente, trebuie să ştim ce să consumăm pentru a ajuta, din nou, la scăderea colesterolului „rău”. Ei bine, aici intră în scenă grăsimile bune, mai exact cele mono şi polinesaturate. Consumă regulat, dar moderat nuci, alune, peşte, ulei de măsline, seminţe, uleiuri etc.

Dacă vrei chiar să suplimentezi cu un produs benefic in acest sens, cu o eficienţă dovedită clinic, alege Korill. Acesta este un supliment din ulei de krill pur, fără conservanţi sau agenţi nocivi.

Uleiul de krill este cea mai superioară sursă de acizi graşi Omega 3 sub forma fosfolipidelor complet solubile, fiind bogat în astaxantina – cel mai puternic antioxidant marin.

3). Mai multe fibre solubile pentru scăderea colesterolului

Studiile au demonstrat deja că fibrele solubile au acest beneficiu, de a scădea colesterolul. Tocmai de aceea, alege între ovăz, orz, mazăre, cartofi dulci, fasole etc. De asemenea, şi legumele şi fructele bogate în fibre solubile sunt de ajutor, aşa că include în alimentaţie cartofi, varză de Bruxelles, fructe de pădure, portocale, pere, nectarine, mere sau caise.

4). Ceai sau vin?

De fapt, ambele sunt indicate, dar în anumite condiţii. Ceaiul are compuşi antioxidanţi care luptă împotriva cancerului, dar ajută totodată şi la reducerea colesterolului LDL, adică cel „rău”. Într-un studiu amplu ce a avut ca subiect reducerea riscului de afecţiuni coronariene, ceaiul negru a redus nivelul lipidelor din sânge, dar este contraindicat hipertensivilor.

Pe de altă parte, nici vinul roşu nu este de ignorat! Strugurii roşii/negri din care este făcut vinul sunt şi ei o sursă importantă de fibre ceea ce duce la o scădere semnificativă a nivelului de colesterol. Ţine minte că un pahar de vin roşu când şi când este suficient atât pentru combaterea colesterolui „rău, cât şi pentru ameliorarea altor afecţiuni. În schimb, mai mult de două pahare de vin pe zi pot creşte riscul carciovascular prin cantitatea de alcool.

5). Ciocolată neagră pentru inimă sănătoasă

Vei auzi deseori faptul că nu există valori generale ale colesterolui „rău” şi că acesta depinde de factorii de risc şi celelalte valori ale colesterolului total, colesterolului „bun” sau a trigliceridelor. Pentru a readuce colesterolul „rău” pe calea cea bună, trebuie să ne îngrijim şi de o valoare satisfăcătoare a colesterolului HDL, colesterol „bun”. Pentru asta, avem o veste bună! Ai liber la ciocolată! Bineînţeles, nu orice fel sau în orice cantitate. Ciocolata neagră are de 3 ori mai mulţi antioxidanţi, substanţe care pot preveni îngroşarea sau înfundarea arterelor. Ar trebui aleasă o ciocolată cât mai săracă în glucide.

Cum, însă, organismul nostru mai are nevoie şi de adjuvante eficiente sub forma suplimentelor, administrează în 2-3 cure pe an Korill. Extras din ulei de krill pur, recoltat şi preparat ecologic, acest produs are beneficii la nivelul întregului sistem cardiovascular, dar nu numai. Este eficient contra inflamaţiei din corp, a depresiei sau a anxietăţii, acţionând benefic şi asupra funcţiilor noastre cognitive.