VIDEO Victorie-fulger pentru Simona Halep în primul tur la Madrid. N-a stat la discuţii cu Makarova, scor 6-1, 6-0

Simona Halep a fluierat în primul tur la Madrid, câştigând în minim de seturi şi de efort jocul cu Ekaterina Makarova, locul 32 mondial, scor 6-1, 6-0.

Primul set a durat doar 22 de minute, iar Makarova nu a reuşit măcar o dată să câştige pe serviciul ei, izbutind doar un break în startul partidei. Al doilea set a fost tot la îndemâna Simonei, care n-a mai cedat niciun joc şi a închis cu 6-0. Cu totul, meciul a durat doar 50 de minute.

În turul al doilea, Simona Halep va juca împotriva învingătoarei din jocul Elise Mertens (Belgia, proaspăt campioană la Rabat) - Alison van Uytvanck (Belgia).

În turul al doilea de la Madrid s-au mai calificat Sorana Cîrstea şi Irina Begu, iar Mihaela Buzărnescu urmează a juca împotriva Mariei Şarapova.

