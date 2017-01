VIDEO Corespondenţă din Melbourne - Cine sunt jucătoarele noastre care intră primele pe teren la Australian Open

La Melbourne a plouat vineri, iar temperatura a scăzut cu mai mult de 15 grade faţă de zilele precedente. "Aici e vremea foarte schimbătoare. Azi sunt 40 de grade, mâine poate doar jumătate. La Australian Open diferenţa o face şi adaptarea la climă. Nu e uşor să vii din iarnă, să te antrenezi pe călduri, iar apoi să joci la 20 de grade. Mulţi resimt asta", îmi spune Cristi Fota, un român stabilit de aproape decenii aici, tată a doi băieţi care joacă şi ei tenis, deocamdată la juniori. El, ca şi alţi conaţionali care trăiesc la Antipozi aşteaptă cu nerăbdare debutul turneului de la Melbourne. Merge an de an la meciurile românilor şi speră ca într-o zi să vadă pe unul dintre ei ridicând trofeul deasupra capului.

Sunt destui români la Melbourne. Sigur, nu ca grecii sau italienii, nici măcar ca sârbii, care au comunităţi puternice, dar sunt destui. De ordinul miilor unii stabiliţi definitiv, alţii doar la muncă. Există biserică românească, restaurant românesc şi mult dor de ţară, Voi încerca zilele viitoare să întâlnesc o parte din ei şi sunt convins la Melbourne Park, unde sunt arenele de tenis, se vor afla destui.

Australienii, prea puţin interesaţi de Halep

Până atunci însă am remarcat câteva comentarii vizavi de tragerea la sorţi. Meciul Simonei Halep contra americancei Shelby Rogers este unul dintre cele zece ale primului tur ca nu trebuie ratate. Aşa susţin parizienii de la Le Figaro. Nu de aceeaşi părere sunt şi australienii. Herald Sun, principalul cotidian din Melbourne, care dedică spaţii importante turneului, dar care deschide ziarul cu un scandal din fotbalul australian, nu vede meciul Simonei ca o partidă de maxim interes. Ambele publicaţii sunt de acord că Djokovici - Verdasco, Raonici - Brown, Lopez - Fognini (de pe taboul masculin) şi Serena Williams - Belinda Bencici (de pe tabloul feminin) sunt capetele de afiş, dar mai apoi preferinţele diferă. Australienii scriu câteva rânduri şi despre Simona Halep, întrebându-se dacă poate depăşi şocul de anul trecut, când a fost eliminată în primul tur de chinezoaica Shuai Zhang, dar par mai degrabă interesaţi de posibilitatea ca Halep să joace în turul al doilea cu Ashleigh Barty, o australiancă, de 20 de ani aflată pe locul 232 în lume, care în 2015 a luat o pauză de tenis pentru a juca un an cricket la o echipă de fete din Brisbane. Aceasta are meci în primul tur cu nemţoaica Anita Beck şi dacă va trece de ea poate da de Halep.

Aşadar, Halep nu e supusă decât propriei presiuni la Melbourne. Trebuie precizat că interesul faţă de competiţia masculină e mult mai mare decât faţă de cea feminină. Toată lumea vorbeşte despre duelul Djokovici - Murray, despre Federer şi Nadal, se aşteaptă evoluţia nebunului Kyrgios, favorit al publicului, Cum însă România nu contează de ani buni în competiţia masculină, evident că interesul nostru ţine de tabloul feminin. În aşteptarea debutului, anunţat de organizatori pentru luni, când vor evolua jucătoarele de pe partea superioară a tabloului, adică Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cârstea şi Patricia Ţig, în ceea ce ne priveşte, tenismenele noastre încearcă să se adapteze cât mai bine cu suprafaţa de joc. Aşa numita plexicushion presige, suprafaţă care în 2008 a înlocuit rebound ace, e formată din latex, cauciuc şi particule de plastic. E o suprafaţă rapidă, care avantajează jucătorii cu serviciu puternic, dar în acelaşi timp oferă o stabilitate mai bună, evitându-se accidentările. E genul de hard pe care se joacă doar în Australia, de aceea reacomodarea anuală trebuie făcută cât mai eficient. Sâmbătă, conform hârtiei oficiale, sunt programaţi la antrenamente toţi reprezentanţii României, mai puţin Monica Niculescu, Florin Mergea şi Simona Halep.

Halep a participat vineri la o acţiune promoţională adidas, care este sponsorul ei tehnic, unde s-a întâlnit cu Kerber şi Muguruza, jucătoare aflate şi ele sub contract cu producătorul de echipament. Ele au sărit coarda şi s-au antrenat alături de câteva fotomodele din Australia într-o atmosferă de bună dispoziţie, iar la final au făcut câteva declaraţii. Simona nu şi-a schimbat discursul faţă de zilele precedente şi a afirmat că tot ce îşi doreşte este să se bucure de tenisul pe care îl va juca aici, punctând că vrea să stea cât mai mult la Melbourne, ceea ce echivalează cu ascensiunea în tururile superioare. Apoi Halep şi-a permis şi o vizită în oraş, fotografiindu-se cu una dintre panoramele metropolei în spate.

Adevărul la Australian Open 2017 - Proiect susţinut de Aqua Carpatica

Tabloul complet al turneului feminin de la Australian Open

Citeşte aici: traseul SImonei la Australian Open se complică din turul al treilea

Interviu exclusiv cu Mats Wilander. Ce crede suedezul despre SImona Halep