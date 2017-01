Tudorel Stoica mătură pe jos cu Gigi Becali: „A preluat această echipă, în 2003, cu acte false. Se ştiu şi complicii!“

Victor Piţurcă a declarat că el nu a ştiut că nu antrenează adevărata echipă Steaua, în perioada în care a lucrat la formaţia lui Becali. "Nu am ştiu că am că Becali a făcut greşelile astea: nu a făcut corect societatea, nu a luat palmaresul, nu a luat sigla... Dacă ştiam eu, îl lăsam eu atunci să nu facă corect actele? Noi am fost conştienţi că antrenăm Steaua, de unde să ştim noi? Dacă judecătoria nu îi dădea dreptate lui Talpan, noi tot aşa credeam. Dar când e negru pe alb, că de fapt nu era Steaua, ce ar trebui să spunem? Becali a zis că dacă nu era el dispărea Steaua. Staţi liniştitţi, că nu dispărea niciodată. Eu l-am adus pe Gigi, cu greu l-am băgat, credeţi că stătea Gigi de vorbă cu domnul Păunescu? Nu stătea de vorbă. Eu l-am adus uşor, uşor. El voia să devină persoană publică, ăsta era scopul lui cel mai mare", a spus Piţurcă, adăugând că Becali a investit la Steaua, între 2000 şi 2003, doar 4,3 milioane de dolari. Referindu-se la acuzaţia formulată de Becali, care a susţinut că a dat bani la Steaua pe numele lui Piţurcă, deţinător a 4% din acţiunile FC Steaua, apoi antrenorul i-a cerut 500.000 de dolari ca să i le cesioneze, tehnicianul a spus: "Minte. Patru la sută au fost banii mei, salariul meu. Aşa am intrat. După cum ştiţi, cu vreo trei zile înainte de startul campionatului, m-am certat cu el şi am plecat de la echipă. Voia să dea un jucător afară, voia să scoată jucătorul din lot. Începuse să devină şmecher de fotbal. Trecuse un an şi ceva şi începuse să devină şmecher de fotbal, voia să-l dea afară pe Pădureţu. Nu mi-a dat mie telefon, l-a trimis pe Strizu, că îi era şi ruşine ăluia să-mi spună. L-am sunat şi i-am spus: <ce, mă, ai început, eşti antrenor?>. <Nu mă, Piţi, că eu plătesc bani>. <Păi pentru asta ai fost adus, să plăteşti bani, de ce crezit tu că ai fost adus aici? Că eşti inteligent, că eşti om de fotbal?> M-am certat cu el şi am plecat, lăsând o muncă în spate. El asta îşi dorea, că îi veniseră clănţănitorii pe la ... Stoica (n.r. - Mihai Stoica), ăia, îi băgau ăia ... Acei bani sunt salariul meu. Nu-mi luasem salariu de vreun an şi jumătate, doi şi am intrat şi eu acţionar. Am intrat acţionar ca să facă el mai multe procente, că altfel nu acceptam. Apoi i-am zis că mă retrag şi mi-a dat banii după vreun an şi jumătate, când a fost vorba să mute acţiunile de pe numele său pe numele nepotului său. Dacă rămânea el, nici astăzi nu primeam banii. Nu am luat niciodată bani de la Gigi Becali, l-am ajutat foarte mult când a avut nevoie, şi financiar. Când a avut nevoie, i-am dat."

Piţurcă spune că Becali nu vrea să vândă echipa. Însă şi în cazul în care actualul patron i-ar propune să cumpere echipa, aceasta nu face 16-17 milioane de euro, cât cere el. "Ce ne vinde el? Nu vrem să o luăm cu 16 milioane. Am lua-o, dar în primul rând nu ar da-o, vă spun eu sută la sută, apoi noi nu plătim suma aia", a precizta Piţurcă. Piţurcă nu exclude posibilittaea de a antrena în Liga I echipa de fotbal pe care CSA Steaua o înfiinţează, proiect coordonat de Marius Lăcătuş: "Să vedem, am alte gânduri acum, doi-trei ani de zile nu vreau să antrenez în fotbalul românesc. Eu vreau când fac 70 de ani, să vin frumos în Ghencea, să stau la meci, cu Tudorel Stoica, niciun alt avantaj nu vreau. Şi financiar dacă pot să ajut, ajut. Dacă aş avea vreo 50 de milioane să investesc la ce vreau să fac eu la Steaua. Să vedem cum se face societatea, aş investi şi eu ceva, poate 100.000", a declarat el.

Piţurcă a mai spus că în acest moment sunt investitori dispuşi să se alăture proiectului CSA, gata să asigure un buget opt milioane de euro. Prezent în studioul Digi Sport, fostul căpitan stelist Tudorel Stoica acuză LPF că a înregistrat echipa lui Becali pe baza unor acte false. "Gigi Becali a preluat această echipă în 2003 cu acte false, cu complicitatea celor de la LPF, dânsul nu are nicio semnătură de la CSA, de la MApN, nici de la domnul Păunescu (n.r. - Viorel Păunescu, preşedintele Consiliului de Administraţie al AFC Steaua). Dânsul a înregistrat la ligă echipa Steaua cu nişte acte semnate de nu ştiu cine. Dacă nu are semnături, nu are echipa. Gigi nu a avut semnături, dar a înscris echipa la ligă. Cum putea să facă acest lucru?", a declarat Stoica, el lăsând să se înţeleagă faptul că a înregistrat ilegal echipa cu complicitatea lui Dumitru Dragomir. Victor Piţurcă, Miodrag Belodedici şi Tudorel Stoica ar putea îmbrăca din nou tricoul Stelei, dacă echipa Clubului Sportiv al Armatei va fi înscrisă în Liga a V-a. "Joc şi eu, dacă va fi echipa în Liga a V-a, cu Tudorel, cu Belodedici. Putem să ducem 30 de minute fără probleme. Pe cuvântul meu de onoare că joc", a declarat Piţurcă.