Toma Coconea, locul 11 la red Bull X-Alps. Doar doi concurenţi au terminat cursa

Dintre cei 31 de sportivi, numai doi au ajuns pe salteaua de la Monaco – sportivul elveţian Christian Maurer, cel care şi-a adjudecat cea de a cincea victorie consecutivă, a reuşit această performanţă în 10 zile 23 ore şi 23 de minute, precum şi francezul Benoit Outters, aflat la prima sa participare.



Pentru toţi ceilalţi atleţi, competiţia s-a încheiat la 24 de ore după ce câştigătorul ajungea la Monaco. Toma Coconea, singurul sportiv care a participat la toate ediţiile, se afla pe locul 11, în cel de-al şaselea punct, la 271 km distanţă de finiş.



Toma Coconea a fost de două ori vice-campion Red Bull X-Alps. Anul acesta, istoria s-a repetat şi numai doi concurenţi au terminat cursa. În 2011 a fost aceeaşi situaţie, însă atunci a fost vorba despre Christian Maurer şi Toma Coconea.



“A fost o cursă solicitantă, cu multe momente cheie în care deciziile au făcut diferenţa. Am început competiţia în forţă, însă alţi atleţi au ales alte rute care le-a fost mai favorabile pentru zbor. Eu am încercat să recuperez, însă totul ţine de moment. Noua regulă cu oprirea cursei după 24 de ore, nu 48 cum a fost în anii precedenţi, a pus şi mai multă presiune pe noi. Oricum, m-am bucurat de cursă, de coechipieri şi am fost mândru că am pus steagul României încă un an pe harta celei mai dificile competiţii de anduranţă din lume”, a spus Toma Coconea.