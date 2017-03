Surprize, surprize! Ce echipe ar ajunge la Mondialul din Rusia 2018 dacă preliminariile s-ar termina acum

Brazilia este singura naţională din lume care a participat la toate turneele finale ale Campionatului Mondial. Din această postură, Selecao a devenit şi prima echipă calificată la Mondialul de la anul din Rusia. Brazilia a învins Paraguay cu 3-0 şi coroborat cu celelalte rezultate din America de Sud, dar şi cu programul meciurilor viitoare, şi-a asigurat biletele pentru turneul final.

Totodată, brazilienii au bifat a 9-a victorie consecutivă.

Graţie acestei serii excelente de rezultate, luna viitoare Brazilia va reveni pe primul loc în clasamentul FIFA Coca Cola, după şapte ani, urmând a detrona Argentina, actualul lider. “Pumele” nu stau pe roze în tentative lor de a se califica la Mondiale. Fără Messi, suspendat patru meciuri, Argentina a pierdut în Bolivia, scor 0-2, şi a căzut pe loc de baraj. Federaţia de la Buenos Aires va face un memoriu la FIFA pentru a se reduce suspendarea lui Messi, dar şansele sunt destul de mici ţinând cont că a fost vorba despre o abatere disciplinară destul de gravă şi anume jignirea unui arbitru. În aceste condiţii, lupta pentru evitarea locului de baraj va fi extrem de aprigă în America de Sud. Argentina, Chile, Columbia şi Uruguay se luptă pentru cele trei locuri care duc direct la Mondiale, însă una dintre ele va fi nevoită să joace în play-off. Acum clasamentul arată astfel: 1.Brazilia 33 p, 2.Columbia 24 p, 3. Uruguay 23 p, 4. Chile 23 p, 5.Argentina 22 p, 6. Ecuador 20 p, 7. Peru 18 p, 8. Paraguay 18 p, 9. Bolivia 10 p, 10. Venezuela 6 p

Polonia şi Germania, ca şi calificate

Pe celelalte continente, lucrurile sunt şi mai încâlcite. În Europa, spre exemplu, dacă mâine s-ar termina preliminariile la turneul final ar merge: Franţa, Elveţia, Germania, Serbia, Polonia, Anglia, Spania, Belgia şi Croaţia. Iar la baraj ar fi: Suedia, Portugalia, Irlanda de Nord, Irlanda, Slovacia, Italia, Grecia şi Islanda. Analizând însă cifrele această clasificare are şanse mici de a se menţine până la finalul preliminariilor. Polonia este liderul de grupă cu cel mai mare avantaj faţă de a doua clasată, şase puncte în plus peste Muntenegru, Germania are cinci puncte mai mult decât Irlanda de Nord. Polonezii şi nemţii, în mod normal, n-au cum să mai rateze calificarea. În celelalte grupe însă totul e posibil, Anglia are patru puncte peste Slovacia, Elveţia trei puncte peste Portugalia, Franţa trei puncte peste Suedia, Croaţia trei puncte peste Islanda, Belgia două puncte peste Grecia, Spania şi Italia sunt la egalitate, Serbia şi Irlanda la fel. În Europa mai sunt d ejucat cinci etape de calificare şi probabil că unele meciuri directe vor fi decisive.

Iranul, cea mai bună din Asia

În Asia preliminariile sunt mai avansate decât în Europa. Mai sunt doar trei etape de jucat. Cel mai bine stă Iranul, care are 17 puncte şi niciun gol primit. Perşii conduc Grupa A de calificare, iar pe locul doi este Coreea de Sud, cu 13 puncte. Pe trei e Uzbekistan, cu 12 puncte. În cealaltă grupă Japonia şi Arabia Saudită au câte 16 puncte, iar Australia 13. Raportat la momentul de acum, Iran, Coreea de Sud, Arabia Saudită şi Japonica merg la Mondiale, iar Uzbekistan şi Australia joacă un baraj. Învingătoarea dintre el ar juca în play-off cu locul 4 din America de Nord şi central, poziţie ocupată acum de SUA. După patru etape din 10, din zona respectivă ar merge acum la Mondiale Mexic, Costa Rica şi Panama. E greu de crezut totuşi că SUA nu-şi va reveni şi nu va prinde un loc calificant direct. Mexic şi Costa Rica au şanse mari de calificare, în vreme Panama, Trididad şi Honduras vor lupta probabil pentru loculd e baraj.

În Oceania, Noua Zeelandă şi-a rezervat deja locul în finala regiunii: ea va juca împotriva uneia dintre Tahiti, Papua Noua Guinee sau Insulele Solomon. În drumul spre Mondiale stă însă un baraj cu locul 5 din America de Sud, unde momentan se află Argentina.

Africa este continentul cu cele mai puţine etape, doar două, jucate în preliminarii. Lideri în grupe sunt Nigeria, Coasta de Fildeş, Egipt, Burkina Faso (la egalitate cu Africa de Sud) şi Congo (la egalitate cu Tunisia). Fiecare echipă va mai juca câte patru meciuri.



5 titluri mondiale are Brazilia, cea mai galonată echipă a lumii



Turneul final al Campionatului Mondial din Rusia se va desfăşura între 14 iunie şi 15 iulie 2018

Cine ar merge la Mondiale în acest moment

Rusia, Brazilia (calificate oricum)

Franţa, Elveţia, Germania, Serbia, Polonia, Anglia, Spania, Belgia, Croaţia (lideri în grupe)

Suedia, Portugalia, Irlanda de Nord, Italia, Slovacia, Irlanda, Grecia, Islanda (poziţii de baraj -4 dintre ele s-ar califica)

Iran, Coreea de Sud, Japonia, Arabia Saudită (poziţii calificante în Asia)

Mexic, Costa Rica, Panama (poziţii calificante în America Centrală)

Columbia, Chile, Uruguay (poziţii calificante în America de Sud)

Africa: Nigeria, Coasta de Fildeş, Egipt, Burkina Faso, RD Congo

Noua Zeelandă – Argentina (meci de baraj)

SUA – Australia / Uzbekistan (meci de baraj)