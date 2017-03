„Sucă din Orodel - Saltimbancul bretonat“. Cine l-a numit aşa pe Piţurcă, afirmând despre el că nu e căutat nici măcar de o echipă din Galapagos

Piţurcă s-a certat cu familia Reghecampf, căreia i-a adus o serie întreagă de acuze, iar replica dată de Anamaria Prodan nu s-a lăsat aşteptată.

"Saltimbancul bretonat, şcolit câţiva ani buni prin rigolele "rezidenţiale" ale Orodelului, s-a trezit din nou vorbind singur. Asa se întâmplă când ai foarte mult timp liber, pentru că nu te mai caută nici măcar echipele din Insulele Galapagos, ţinând cont că toată lumea a aflat că s-a lăsat, de câţiva ani, fotbalul de tine. Ei bine, Sucă din Orodel, mai scoate din când în când din buzunar un fluier, suflă în el sfârşitul demnităţii şi-şi proclamă, în direct, statutul de stricător al limbii române şi de promotor al unui obscurantism dizgraţios, căutând să ne dea, cumva, lecţii de moralitate tuturor.



Vă daţi seama?? Sucă ne dă lecţii de moralitate! Omul care a primit "interzis" în cazinouri pentru că a fost prins trişând cu pachetul de ţigări, omul pe care îl cunosc toate tribunalele din ţară pentru că-şi ţine amanta prin procese de şapte ani, omul căruia copilul îi striga, printre lacrimi, că nu-l recunoaşte, omul despre care Gigi Becali spune că a luat bani de la el, apoi i-a cerut înapoi...Omul ăsta ne dă lecţii de moralitate la oră de maximă audienţă în România!?! Demagogul degradat încalecă disperat în direct la Dolce, pe ultima sa fărâmă de speranţă, şi aruncă în stânga şi în dreapta cu zoaie menite să spoiască vieţi şi cariere onorabile, vânzându-şi sufletul şi mintea pentru încă un minut de celebritate construită, şi de această dată, pe spatele antrenorului care l-a bătut de fiecare dată în Arabia Saudită şi căruia, evident, îi poartă pică. Pe înţelesul dânsului, pentru a nu confunda termenii, nu mă refer la "dama de pică" ci la "duşmănie", "ură".

Cu instinctul sălbatic al unui om înrăit de invidie şi tribalism, Barbugiul scoate din străfundul gândirii sale câteva lozinci obosite şi are senzaţia că întreaga lume a fotbalului, complet impresionată, este gata pregătită pentru un leşin colectiv. Doar că, dincolo de caracterul inept al ideilor sale, aberaţiile acestui om nu mai prind de mult! Cum ai putea să crezi un om care mai întâi spune că Gigi Becali îi face echipa lui Reghecampf, apoi, la câteva secunde distanţă, susţine că la Reghecampf joacă doar jucătorii care semnează cu Anamaria?! Păi hotărăşte-te asupra unei singure minciuni, dragă domn Bica, altfel se prinde lumea, no? Dacă la Reghe joacă doar jucătorii mei, cum îşi mai impune Becali poziţia? În fine, inutil să acorzi atâta atenţie unui asemenea personaj, plus că astă seară mi-am propus să văd liniştită şi relaxată un film. Am pregătit deja dvd-ul cu filmul horror: septembrie 2008, Cluj: Romania-Lituania 0-3! Dezastrius, cu Sucă în rol principal!

PS: "Piţi, Piţi, Piţi, lasă-neeee! lasă-neeee, lasă-neeee!"

PSSS: pt prima oară în vreo 30 de ani, Steaua nu a mers în cupele europene în sezonul 2001/2002 cu antrenor BICA:)))) PIŢURCĂ:))" , a scris Anamaria Prodan pe o reţea socială, însoţind mesajul de o caricatură la adresa fostului selecţioner.