Simona Halep despre Viktoria Azarenka, următoarea ei adversară de la Wimbledon: "E minunant ce a făcut!"

Simona nu se teme de confruntarea cu fostul număr 1 mondial. "Data trecută când am jucat cu Azarenka nu era mamă. E diferit acum. Este un lucru minunat ce a făcut. Va fi o mare provocare pentru mine, cu siguranţă, chiar dacă Viktoria a stat aproape un an. Este o adversară dificilă şi o mare campioană. Voi încerca să dau tot ce am mai bun. Meciul este deschis. Va trebui doar să iau atitudine şi să profit de şansa mea. Nu am nimic de pierdut. Abordez meciul fără aşteptări, dar cred că am şansa mea şi trebuie sa profit", a spus Halep.

Victoria Azarenka (Belarus), fosta locul 1 WTA, e acum pe pozitia 683, şi a trecut in turul trei de britanica Heather Watson, scor 3-6, 6-1, 6-4, in două ore şi cinci minute.

Semifinalistă în 2011 si 2012, participa la Londra la primul Grand Slam dupa ce a născut un baiat, în decembrie trecut.

Simona Halep si Azarenka au mai fost adversare de trei ori, in doua din cele trei confruntari impunandu-se sportiva din Belarus, la Doha si la Linz, in 2012. In ultima lor confruntare insa invingatoare a fost Simona Halep, in sferturile de finala de la US Open, in 2015, scor 6-3, 4-6, 6-4."A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale mele. Îmi amintesc că m-am deplasat foarte bine, că am lovit în forţă şi că meciul a avut un nivel înalt de tenis. Am fost puternică din punct de vedere mental", şi-a amintit Halep.