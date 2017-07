Replică directă a lui Ilie Năstase după ce englezii i-au interzis să intre la Wimbledon

Ilie Năstase a luat atitudine în această situaţie. " Daily Telegraph a aruncat asta pe piaţă, dar e o minciună. Nu am nicio interdicţie, dacă am bilet mă pot duce la meci. Eu nu am nicio suspendare, nici nu s-a judecat cazul. Nu mă poate opri nimeni să intru pe arenă cu bilet. Mai lipsea să mă interzică şi în Anglia! Cei de la intrare stau să se uite la fiecare persoană care intră pe stadion? Atunci mă deghizez şi eu", a spus Ilie Năstase la Dolce Sport.

Năstase a precizat că nu s-a dus nici la Roland Garros, tocmai pentru a evita eventuale conflicte. "Nu am fost nici la Roland Garros, unde am fost invitat în lojă de Ţiriac. Dar nu m-am dus, poate făceam vreo prostie şi pe acolo, mă certam cu cineva. Nu ştiu când mă vor suspenda, poate peste 5 ani, cât o dura procesul acesta. Ei trag de timp ca să-şi bată joc de mine, să vină şi US Open şi să fie aceeaşi situaţie. Dar Wimbledonul şi Roland Garros-ul nu au nicio treabă cu Fed Cup", a spus acesta.