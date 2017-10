Prima declaraţie a Simonei Halep după ce a surclasat-o pe Maria Şarapova. Ce a simţit în timpul partidei cu rusoaica

Simona s-a declarat mulţumită de jocul pe care l-a făcut şi a declarat că vrea să se bucure de acest moment. "A fost un meci excelent. Cred că am jucat cel mai bun tenis al meu. Am servit destul de bine şi toată munca depusă după US Open s-a văzut azi. Sunt foarte fericită pentru prima mea victorie cu Şarapova. Azi am avut un meci diferit pentru ca nu câştigasem niciodată cu Maria, ceea ce face victoria şi mai specială. Dar m-am simţit ca şi cum mai jucasem în acest fel şi simt că pot evolua în continuare la fel. Acum mă bucur de ce am realizat, iar de maine mă pot gândi la ce urmează", a spus Simona pentru WTA.

În sferturile de finală, Simona Halep va întâlni învingătoarea din meciul Daria Kasatkina - Agnieska Radwanska





S-a recunoscut inferioară! Ce a spus Şarapova după ce a fost învinsă categoric de Simona Halep