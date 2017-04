Paula Ungureanu a dezvăluit care este planul pentru returul cu Ferencvaros din sâmbăta mare

Chiar dacă teoretic sunt acum favorite, jucătoarele noastre şi-au propus să ia totul de la zero în partida de la Budapesta, programată sâmbăta viitoare, de la ora 17.45. A dezvăluit acest lucru Paula Ungureanu, care a făcut din nou un meci mare la Sala Polivalentă. "O vom lua de la 0-0, ne gândim la manşa retur. Nu vreau să ne gândim că avem avantaj de 5 goluri", a spus Paula Ungureanu.

"Mă bucur enorm că am câştigat şi mă bucur enorm că am marcat. Este foarte important că am câştigat la o diferenţă de cinci goluri, pentru că ne aşteaptă un meci foarte greu. Mă bucur pentru că domnul antrenor are încredere în mine, sper să nu-l dezamăgesc. A pregătit meciul exact cum a trebuit, iar acest lucru s-a văzut şi pe teren, am reuşit un meci foarte bun. Mi-a dat foarte multă încredere, sper să fie un nou început pentru mine" , a declarat şi Bianca Bazaliu, autoare a două goluri foarte importante..

"Eram convins că vom câştiga la o diferenţă de 5-7 goluri. Nu vreau să o iau pe urmele unui personaj celebru, dar niciodată în sâmbăta Paştelui nu ne va bate Ferencvaros la Budapesta. Echipa arată foarte bine cu noul antrenor, s-a jucat ce s-a pregătit. Per a adus un nou suflu de energie, de care echipa avea nevoie", a punctat directorul sportiv Bogdan Vasiliu

"A fost un meci cu o încărcătură foarte mare şi oricât încerci, e greu să-ţi stăpâneşti emoţiile. Nu ne gândim la diferenţa de 5 goluri, în sport te poţi aştepta la orice"

Aurelia Brădeanu